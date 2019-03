<span style='text-decoration: underline;'>Hababou Abdelkader ancien du SCMO et de la 2ème RM </span>:<br><span style='color:red;'>L’ingratitude pour récompense</span>

Hababou Abdelakder, l’ancien joueur vedette de la 2ème Région militaire, du SCMO et du NAHD, actuellement gravement malade est alité chez lui, est déçu du comportement de ses anciens amis et coéquipiers de la 2ème RM et du SCMO, qui l’ont complètement oublié dans ces moments pénibles de la maladie qui l’a cloué au lit.

L’ancien feu follet du SCMO, n’attend pas d’aide de ses anciens amis et partisans, mais simplement une visite d’amitié pour le réconforter. Monsieur Hababou Abdelkader en 1941, a participé à la Révolution algérienne ou après l’indépendance il est resté militaire à la 2ème Région militaire. Sportif et excellent footballeur, il devait faire partie de la grande équipe de la 2ème RM qui dominait le football militaire en Algérie. Des coéquipiers Zermali Mahieddine – Baghdad Hadj Termouche –Senessaoui- feu Boutiba Hadj photographe –Koulou ou lors de la victoire de la finale de la coupe d’Algérie que le 2a RM l’a remportée en 1966, il fut récompensé par une invitation à toute l’équipe. Pour assister à la coupe du monde de 1966 qui s’est déroulée à Londres en Angleterre, monsieur Hababou a continué sa carrière en choisissant l’équipe modeste du S.C.M.O. Dans ce club, Hababou devint la pièce maîtresse de l’équipe avec les Bouhizeb –Ali Chérif –Tazi –Seddik- Cherraka Beka- Bridji-Sayah. Le goal Ounès –Saidou –Mouaden. En ce moment, le SCMO qui était présidé par feu Adef Kouider est la meilleure équipe et devait accéder en nationale Une et Hababou grand technicien et buteur, est devenu la terreur des défenseurs adverses. A cette époque, le SCMO de Adef Kouider faisait des déplacements en avion spécial (DC4) pour rejoindre les villes de l’Est. Puis, en fin de carrière, Hababou s’est converti en entraîneur pour les catégories de jeunes où il devient le dirigeant, l’entraîneur et le financier où il partageait son modeste salaire pour subvenir aux frais des jeunes équipes. Mais le coup fatal de la maladie de Hababou semble être la mort subite de son fils Sid Ahmed en 2007; un jeune espoir du SCMO qui lors d’un tournoi de quartier “Laurier Rose’’, il fut terrassé par une crise cardiaque. Où le père l’avait accompagné à ce tournoi et quelques jours après, on lui annonce que son fils est décédé. Depuis ce jour, Hababou ne s’est plus retrouvé et est tombé malade et a contracté la maladie d’Azeimer. Et ainsi, depuis plusieurs années, Hababou souffre mais bien pris en charge par son admirable femme et ses nombreux enfants où Habibou ne manque de rien en dehors de sa maladie qui le ronge. Mais ce qui le ronge, c’est également l’inaptitude de ses anciens amis footballeurs, dirigeants du SCMO et de la 2èm RM et des jeunes qu’il a formés dont personne n’est venu demander de ses nouvelles. Heureusement, Hababou est bien entouré par sa famille, madame Hababou ses fils et ses filles (Hababou à qui j’ai rendu visite, était alité, parlait difficilement mais entendait et regardait bien, mais avait des trous de mémoire passagers. Mais de la maladie d’Aizeimer, ce qui lui fait encore mal c’est l’ingratitude des gens qui a passé toute sa vie à leurs côtés, et qu’ils n’ont daigné demander de ses nouvelles et c’est ainsi “qui vivra verra’’.

Adda.B