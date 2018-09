<span style='text-decoration: underline;'>La vie des consommateurs en danger</span>:<br><span style='color:red;'>L’insalubrité au menu de plusieurs restaurants</span>

Les visites d’inspection inopinées opérées par la commission de la sante de l’hygiène et de la protection de l’environnement de l’Apc d’Oran se poursuivent.

Une nouvelle opération menée dans le secteur urbain d’Es Seddikia et El Manzah a ciblé les restaurants, crèmeries et cafétérias. Ce qui a permis de mettre le doigt sur une véritable catastrophe en matière d’hygiène et ce dans plusieurs magasins.

Cette compagne menée en présence des services de police a permis de contrôler les conditions d’hygiène ainsi que la qualité des eaux utilisées. Plusieurs dépassements ont été décelés dans ce cadre : 40 PV d’infraction ont été établis qui seront suivis par des mise en demeure en cas de non respect des recommandations. D’autres commerces seront proposés à la fermeture dont un qui a été interdit d’accès aux agents communaux par le propriétaire malgré la présence de la police.

Dans le même cadre, une compagne d’inspection a été également menée au niveau des salons de chicha situés à la cité Akid lotfi dont certains ne disposaient pas d’agrément pour exercer cette activité. Ainsi, des quantités de chicha ont été saisies lors de cette opération. Des PV ont été établis par la police a l’encontre des contrevenants. Notons que la consommation de la Chicha prend des proportions alarmantes à Oran ces dernières années. Cette pratique «orientale» attire de plus en plus d’adeptes, pas seulement des adultes, mais également des jeunes et des moins jeunes. Beaucoup estiment que la Chicha est moins nocive que la cigarette et s’y adonnent pour la «frime» et le prestige, une activité qui s’est ancré dans nos mœurs. Dans les cafétérias et jardins, les jeunes consomment de la Chicha proposée sous plusieurs arômes.Notons que la Chicha est une pipe à eau et Le tabac est mis dans un petit réservoir et recouvert de papier d’aluminium troué. On place ensuite sur l’aluminium un charbon ardent qui va faire se consumer le tabac. La fumée passe ensuite dans l’eau puis elle est aspirée par le fumeur par le biais d’un tuyau souple. Cette consommation par les jeunes et même les adolescents peut avoir des répercutions néfastes sur la santé. En effet, les dangers de la Chicha sont plus grands que ceux de la cigarette, consommer une de chicha équivaut à fumer 40 cigarettes et les non-fumeurs présents sont exposés au même risque (tabagisme passif). Le consommateur risque de développer plusieurs types de cancer dont celui de la bouche, du larynx, des poumons et de la prostate.

Fethi Mohamed