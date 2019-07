<span style='text-decoration: underline;'>Aïn El Türck</span>:<br><span style='color:red;'>L’insécurité s’étend jusqu’aux quartiers résidentiels</span>

Un habitant agressé devant son domicile par des « parkingueurs ».

En couragés par une forme de laxisme ambiant au demeurant inquiétant en ce qu’il constitue un phénomène en voie d’apparition, les parkingueurs ou bien ceux qui s’en sont improvisés tels, ne reculent devant rien pour étendre leur diktat là où existe le moindre espace, allant jusqu’à exploiter les quartiers et ruelles, même éloignés de la mer, notamment en cette période estivale synonyme de grande affluence mais synonyme surtout d’opportunité pour gagner de l’argent facilement.

Le cas d’un habitant de Cap Falcon, âgé de 73 ans, littéralement tabassé, par des pseudo-gardiens de voitures et hospitalisé durant 02 jours, parce qu’il avait osé réclamer qu’on libère l’accès à son garage, est un exemple flagrant et horrifiant de la montée du phénomène, qu’adoptent désormais comme pratique et sans hésitation, des énergumènes venus de différentes communes d’Oran et même d’autres wilayas de l’Ouest.

Non satisfaits d’imposer leur diktat sur les plages et les grandes artères, ces énergumènes ont jeté leur dévolu sur les quartiers résidentiels les plus reculés pour s’octroyer des espaces de parkings au profit des vacanciers occasionnels, moyennant de fortes sommes d’argent, sous peine de se voir eux aussi, délestés de leurs objets personnels ou de voir leurs voitures saccagées.

Il faut dire que l’idée saugrenue de vouloir décréter ces quartiers, lieux de stationnement avant de se raviser, a fait son bonhomme de chemin parmi les pseudo-gardiens de parking qui n’ont pas hésité à l’appliquer sur le terrain et cela, devant le mutisme des autorités locales.

Karim Bennacef