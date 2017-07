Quelque cent mille candidats ont rendez-vous à partir d’aujourd’hui avec les épreuves du baccalauréat dans le cadre d’une session exceptionnelle destinée exclusivement à donner une seconde chance aux retardataires. Le fait n’est pas du tout anodin. Et pour cause, la mesure décidée par le président de la République constitue un précédent dans les annales de cet important examen. Il faut dire que dès l’annonce de cette session spéciale, les commentaires vont bon train. Alors qu’une partie de l’opinion y a vu une bonne chose, d’autres n’ont pas manqué de la décrier, tout en estimant que cette mesure peut faire jurisprudence et se répéter d’année en année. Les deux réactions sont recevables. D’abord parce qu’un examen aussi déterminant que le baccalauréat est trop important pour que l’Etat ne retienne pas certains enseignements humains. Il suffit d’imaginer la détresse d’un (e) seul(e) bon(ne) élève arrivé à quelques minutes de retard pour des raisons qui le ou la dépasse, pour qu’une session de rattrapage puisse se concevoir. L’Etat algérien qui dit baser toute sa stratégie sur le bien être de chaque individu, ne saurait rester insensible devant ce qui pourrait être considéré comme un drame pour ceux qui le vivent.

D’un autre côté, mettre tout un pays au rythme d’une minorité de retardataires est, effectivement, difficilement concevable. L’Algérie a certainement d’autres soucis, autrement plus urgents à traiter que la détresse de quelques milliers de lycéens, disent les contradicteurs de la session qui débute aujourd’hui. On n’arrête pas un pays pour quelques incidents malheureux, pourrait-on argumenter.

Que faut-il donc penser de cette démarche qui ouvre un véritable débat national sur l’intérêt d’une seconde session, comme il se pratique dans de nombreux pays du monde ? On ne peut, en fait, que la saluer. Elle constitue déjà une sorte de répétition générale avant la confirmation de cette fameuse deuxième session que les parents d’élèves réclament depuis des lustres. Pareille procédure réglerait tous les problèmes et garantirait un taux de réussite au baccalauréat plus conséquent.

Par Smaïl Daoudi