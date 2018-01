<span style='text-decoration: underline;'>Elle touchera plusieurs secteurs </span>:<br><span style='color:red;'>L’intersyndicale annonce une grève le 14 février</span>

Suite à une réunion tenue samedi à Alger, les membres de l’Intersyndicale ont décidé, de durcir leur mouvement de protestation, en annonçant la tenue d’une journée de protestation et de grève nationale le 14 février prochain.

La grève en question, selon les membres de l’intersyndicale, concernera tous les secteurs à savoir l’éducation, la santé et la fonction publique. Contacté par nos soins, le premier responsable du Conseil des lycées d’Algérie (CLA) Idir Achour, a tenu à dénoncer la politique du gouvernement qui selon lui, «continue à pratiquer sa politique d’appauvrissement du peuple et à faire la sourde oreille à nos revendications». Ainsi, Idir Achour indique, qu’il a été adressé des courriers aux plus hautes instances du gouvernement, sans qu’aucune d’entre elles ne daigne nous répondre. Ce qui est du mépris. L’intersyndicale a appelé, en outre, à des sit-in régionaux, devant les sièges des wilayas, sur l’ensemble du territoire national. Notre interlocuteur nous dira, qu’ils allaient mobiliser l’ensemble de leurs bases, afin d’atteindre leurs objectifs.

Le même syndicaliste ajoutera, que la réunion de samedi a été l’occasion, d’aborder encore la problématique «des atteintes aux libertés syndicales», tout en rappelant, la violence utilisée par les forces de l’ordre pour empêcher le rassemblement des syndicats autonomes à Alger, en fin d’année passée.

Par ailleurs, Idir Achour a réaffirmé, le soutien total de l’intersyndicale, à l’action menée par les médecins résidents. Il tient à annoncer également, la participation des syndicats au sit-in de protestation, du Syndicat algérien des postiers (SAP), prévu le 1er février prochain, devant le siège de la direction générale d’Algérie Poste. Concernant la création de la Confédération nationale des syndicats autonomes, initialement prévue pour le 11 décembre de l’année passée, notre interlocuteur dira, qu’il est question de se réunir au cours du mois prochain, pour en discuter.

«Nous comptons nous réunir le 17 février prochain, pour discuter et planifier nos prochaines actions car, une chose est sûre maintenant, nous ne pouvons plus faire marche arrière et nous comptons user de tous les moyens légaux, pour faire valoir nos droits et ceux des travailleurs algériens» a-t-il affirmé.