<span style='text-decoration: underline;'>Samuel Eto’o </span>:<br><span style='color:red;'>«Lionel Messi est à jamais le meilleur joueur du monde»</span>

Absent du podium au trophée Fifa The Best, Lionel Messi n’en reste pas moins le meilleur joueur du monde pour son ancien coéquipier Samuel Eto’o. En marge de la remise des trophées de l’année de la Fifa, soirée au cours de laquelle Luka Modric a été élu meilleur joueur de l’année, le Camerounais Samuel Eto’o a, une nouvelle fois, fait part de son admiration pour Lionel Messi : «Les êtres humains doivent choisir et ils ont choisi ces trois joueurs, qui ont bien réussi cette année aussi. Mais pour les gens comme moi, et pour d’autres, ça ne change pas le fait que Leo est à jamais le meilleur joueur du monde».