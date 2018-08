<span style='text-decoration: underline;'>Ligue deux - 2e journée /ASMO – USMB </span>:<br><span style='color:red;'>Opération rachat pour El Djemia</span>

En effet, après leur faux pas de Chlef, les joueurs veulent garantir leur première victoire et ne jurent que par un succès pour récupérer les points perdus, afin de ne pas compromettre dès le départ, leur objectif essentiel, à savoir, l’accession cette saison.

Et ce, pour se remettre en confiance. Il faut le dire, tout autre résultat que la victoire ne ferait que faire douter la troupe. Et ce serait difficile pour El Djemia de se rattraper vu que certaines équipes affichent déjà leurs intentions. Zeghdoud, conscient de l’importance du match, n’a pas cessé d’avertir ses joueurs durant les séances d’entrainements et met en avant le volet psychologique. Il a également demandé aux joueurs de tourner la page de Chlef et de se concentrer sur Blida. Tous les joueurs attentifs au discours de leur coach, promettent de fouler le terrain de Zabana cet-après-midi, avec la ferme intention de réaliser un bon résultat, avec l’art et la manière même si ce ne sera pas facile contre une équipe qui voudra se racheter de son nul à domicile. Les verts et blanc d’El Djemia ont travaillé d’arrache-pied pour être prêts et se sentent d’aplomb pour gagner ce match. D’ailleurs, lors de leur match amical face aux espoirs, Zeghdoud a fait tourner tous ses éléments et a pu avoir une idée sur chacun de ses joueurs et s’est surtout attelé à colmater les lacunes. Le coach devra se passer des services de Hamidi blessé et de Hadji qui demeure incertain. Le coach songe à incorporer face à Blida, Ayoub Farhi et le défenseur axial, Sassi. Les asémistes ont effectué leur ultime séance d’entrainement hier à Zabana qui s’est déroulée 18h00. Zeghdoud en a profité pour opérer quelques retouches et mettre en place la stratégie avec laquelle il compte affronter Blida.

Au terme de la séance, le responsable technique devait dévoiler la liste des 18 joueurs convoqués pour le match. La troupe asémiste a rallié par la suite l’hôtel Fantazia pour sa mise au vert.

B. Sadek