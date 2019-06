<span style='text-decoration: underline;'>Ligue des Champions</span>:<br><span style='color:red;'>Liverpool sur le toit de l’Europe!</span>

Un an après avoir perdu une finale, Liverpool a pris sa revanche. Au terme d’un match décevant, les Reds ont dominé des Spurs incapables de se montrer véritablement dangereux. Klopp est enfin titré !

Elle vendait du rêve, cette finale de Ligue des Champions. Deux équipes au jeu offensif, venant d’un pays réputé pour son intensité : il y avait tout pour mettre le Wanda Metropolitano en feu. Las, ce fut un pétard mouillé à Madrid. Un penalty très sévère sur une main décollée de Sissoko pour commencer, sifflé par Damir Skomina (l’arbitre de PSG-Manchester, qui avait déjà sifflé la main de Kimbempe à la dernière minute) et transformé par Salah en force (0-1, 2e), et c’est tout, ou presque. Liverpool est devant, Tottenham ne s’en remettra jamais.

L’événement le plus marquant pendant de longues minutes ? L’intervention d’une streakeuse en petite tenue, aux ambitions plus publicitaires (pour un site interdit aux mineurs) que politiques. Et un réveil dans les dernières minutes, avec Milner de peu à côté (69e), une double parade d’Alisson face à Son et Lucas (80e) puis encore devant Eriksen (84e), et finalement le but du break signé Origi d’une frappe croisée précise (87e, 0-2). C’est terminé. Un an après une finale perdue, Liverpool est champion d’Europe !