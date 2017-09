<span style='text-decoration: underline;'>A partir d’octobre prochain</span>:<br><span style='color:red;'>Livraison de 5.699 LPA à Oran</span>

Les 5.699 logements restants du programme de 9.416 logements de type LPA (logement promotionnel aidé) seront livrés à partir du mois d’octobre prochain, a annoncé samedi le directeur local du logement.

La réalisation de cette partie du programme, inscrit au titre du quinquennal (2010/2014), enregistre des taux d’avancement variant entre 85 et 100% et n’attend que l’achèvement des travaux divers de viabilisation pour passer à l’étape de la remise des clés au profit des acquéreurs, a souligné Mohamed Bahar lors de la présentation de l’état de ce programme, au niveau du siège de la wilaya d’Oran. La livraison de cette partie de logements LPA, s’opérera progressivement avec un tableau prévisionnel qui prévoit la remise des clés aux bénéficiaires de ce type de logements, soutenu par l’Etat, durant les mois d’octobre, novembre et décembre. Les sites qui connaissent des taux inférieurs de réalisation verront leurs logements livrés en 2018. Pour ce même programme, 3.717 logements ont été déjà livrés dont 621 réalisées par des promoteurs privés. La totalité du programme a été confié à 52 promoteurs dont quatre relevant du secteur public avec un plan de charge de 5.464 LPA. Les 48 promoteurs privés ont été chargés de réaliser 3.952 logements de ce programme.

Par ailleurs et pour la dernière partie du programme LSP (logement social participatif), il en reste que 786 unités, dont la livraison est prévue au courant du quatrième trimestre de l’année en cours et en début 2018. Au total, 63.731 logements, tous types confondus sont en cours de réalisation dans la wilaya d’Oran au titre du programme global des trois quinquennaux précédents, permettant à la wilaya de bénéficier de 153.442 logements.