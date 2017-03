<span style='text-decoration: underline;'>Flambée des prix de l’immobilier en Algérie</span>:<br><span style='color:red;'>Lkeria.com accuse les intermédiaires</span>

L’étude des prix des locations des biens de l’année 2016, menée par le site des annonces immobilières Lkeria.com, fait ressortir des prix de location, dépassant 6 fois le SNMG.

Alger: Wahida Oumessaoud

Quant aux prix de vente des biens immobiliers, ils ont connu la même tendance avec une moyenne de 1 milliard 700 millions de centimes pour un appartement F3 sur Alger.

Le premier site de l’immobilier en Algérie, explique une telle flambée des prix, non seulement par la faiblesse de l’offre qui reste certes, en deçà de la demande galopante, mais aussi par d’autres facteurs. L’une des causes de la hausse des prix de l’immobilier en Algérie, estiment les meneurs de l’enquête, demeure «la prolifération des intermédiaires, ou ce que nous appelons communément «les Smasrias».

Le recours massif des citoyens à ces agents immobiliers du vendredi, met à mal, non seulement le métier d’agent immobilier qui est réglementé par la loi, en réduisant considérablement le nombre de transactions, passant par les agences agréées, mais influence négativement les prix, du marché immobilier, en les dopant artificiellement» estime-t-on. Pour une transaction de vente, l’agent immobilier a le droit à une commission de 1% du prix de cession, soit 10 millions de centimes pour un appartement d’une valeur de 1 milliard de centimes. Cette commission de 10 millions de centimes n’influe pas sur le prix de vente, elle est payable à part, souvent en la déduisant du prix de vente explique-t-on.

Par contre, le passage par un intermédiaire informel, fera augmenter le prix du même bien immobilier considérablement, puisque l’intermédiaire ne se rémunère pas, par une commission fixe, mais empoche à lui seul, la différence entre le prix demandé par le propriétaire du bien et le prix final, auquel «le smasri» aura réussi, à vendre le bien, faisant doper artificiellement le prix de ce bien et sans payer aucun impôt, ni charge, accuse-t-on. Idem pour les locations où «le samsar» surloue le bien immobilier pour se rémunérer, faisant flamber les prix de location qui ont atteint des niveaux très élevés.

La solution, pour freiner l’augmentation vertigineuse des prix de l’immobilier que connaît l’Algérie depuis une décennie, propose lkeria.com, est d’«inciter les citoyens à passer par les professionnels de l’immobilier, pour toutes leurs transactions immobilières et éviter les intermédiaires». Le passage par l’intermédiaire informel, met non seulement le citoyen devant le risque d’une arnaque, mais contribuera à l’augmentation artificielle des prix de l’immobilier, encore et encore…

Seul le passage par une agence immobilière, permettra de redresser les prix de l’immobilier en Algérie et évitera l’explosion de cette bulle immobilière dont les premières victimes seront les propriétaires des biens immobiliers, conclut lkeria.com.