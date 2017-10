<span style='text-decoration: underline;'>Céréales </span>:<br><span style='color:red;'>L’OAIC achète 480 000 tonnes de blé</span>

L’ Office algérien interprofessionnel des céréales (OAIC), a acheté 480 000 tonnes de blé broyé dans un appel d’offres clôturé jeudi, selon la bourse des céréales en Europe.

La même source précise que les prix payés, se situaient entre 211 $ et 212 $ la tonne, le coût et le fret inclus, ont déclaré les traders vendredi, conformément aux estimations initiales. Elle estime que le volume a été jugé définitif et supérieur aux 450 000 tonnes initialement déclarées par les commerçants.

L’Algérie, l’un des plus importants importateurs de céréales au monde, ne publie pas les détails de ses offres et les résultats déclarés par les commerçants peuvent varier souligne-t-on.

L’origine du grain est facultative mais devrait être principalement originaire de la France, principal fournisseur de blé en Algérie.

Le blé argentin a également été considéré comme une origine possible puisqu’il était compétitif sur le plan des prix. Mais, les dommages potentiels causés par la pluie à la taille et à la qualité de la prochaine récolte en Argentine, pourraient limiter ses chances, ont indiqué les traders.

Il est à rappeler que la récolte de céréales a légèrement augmenté durant la campagne 2016-2017 pour atteindre 34 807 119 quintaux contre 34.321.237 qx lors de la saison précédente, a appris dimanche l’APS auprès du ministère de l’Agriculture, du Développement rural et de la pêche. Selon les chiffres de ce pré-bilan, 57% des productions obtenues, sont constituées de blé dur (20 millions de quintaux) et 28% d’orge (9 688 400 qx). Durant la campagne 2016-2017, la superficie moissonnée, a été de 2 353 253 hectares, soit 91% de la superficie déclarée à moissonner (2 578 672 ha), contre 2 206 055 ha lors de la campagne précédente. D’après les mêmes sources, 50% des superficies récoltées, sont constituées du blé dur, soit 1 173 733 ha et 32% d’orge, soit 762 331 ha.

