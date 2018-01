<span style='text-decoration: underline;'>Céréales</span>:<br><span style='color:red;'>L’OAIC commande 390 000 tonnes de blé </span>

L’ Office algérien interprofessionnel des céréales (OAIC), a commandé une quantité de 390 000 tonnes de blé.

C’est ainsi qu’a annoncé hier des traders européens, a rapporté le site business recorder. Selon les chiffres avancés par la même source, les traders qui se basaient sur des estimations initiales, pensant que le volume de la commande pourrait être plus élevé.

Concernant les fournisseurs, la source ne cite pas l’origine du blé acheté, mais elle se limite à indiquer que le marché algérien connaît une forte concurrence de la part des Français et des Argentins. Dans ce sens, les traders ont indiqué que si le blé serait fourni par l’Argentine, la livraison serait effectuée au mois de février, si ce n’est pas le cas, elle sera livrée en mars.

Pour rappel, l’Algérie figure dans le top 10 des importateurs mondiaux: 5 à 6 millions de tonnes de blé, 2 millions de tonnes d’orge, 2 millions de tonnes de blé. La majorité du blé algérien provient de la France. Mais ces derniers temps, l’Algérie diversifie ses fournisseurs durant le début de ce mois, l’OAIC a commandé l’achat de 120.000 tonnes de blé de force rouge d’hiver (hard red winter wheat, US HRWS) utilisé pour fabriquer le pain. L’Algérie a acheté ce type de blé américain, avec des niveaux relativement faibles en protéines (11% ou moins), car, il convient au type de farine nécessaire pour produire le style de baguette préférée dans le pays.

Toutefois, et malgré l’amélioration de la production nationale, il demeure que celle-ci ne couvre pas tout à fait la demande, laissant la place à l’importation massive.

Alger: Noreddine Oumessaoud