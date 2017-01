<span style='text-decoration: underline;'>Pour réduire la facture d’importation</span>:<br><span style='color:red;'>L’OAIC va s’impliquer dans la production de Céréales</span>

L’Office algérien interprofessionnel des céréales (OAIC) veut prendre, à bras le corps, la question de la dépendance de l’Algérie de ses importations en céréales.

L’Office qui a joué depuis sa création le rôle de régulateur du marché des céréales, en Algérie en suppléant au déficit de production par des importations, entend passer à un autre stade, celui de la production. Pareille décision ne relève certainement pas de l’improvisation et l’on se demande même pourquoi l’OAIC a attendu, tout ce temps, pour se décider à suppléer à la faible rentabilité des agriculteurs algériens. On apprendra en tout cas, au sujet de ce grand projet que l’OAIC a introduit «des demandes d’acquisition de terres à Tébessa et Laghouat et nous comptons faire la même chose à Adrar et à Ghardaïa», comme le souligne son directeur général, Mohmaed Belabdi. Ce dernier justifie ces emplacements par la proximité de la nappe albienne au niveau de ces régions. L’idée est de garantir une irrigation à l’année pour réaliser des rendements conséquents. Il faut dire à ce propos que le mal de la céréaliculture algérienne tient au fait que les rendements tournent autours de 17 quintaux à l’hectare alors qu’il est possible de faire du cinquante quintaux à l’hectare, un niveau qui mettrait l’Algérie dans une situation d’autosatisfaction. L’OAIC ne cache pas ses ambitions et son Dg parle de «grands investissements (qui) seront consacrés à ces projets». Cette approche intervient quelques semaines après l’entrée en production d’une ferme algéro-américaine, sur plus de 25.000 hectares, et dont- l’ambition est de produire, entre autres, des céréales.

A bien entendre M. Beladi, la détermination de l’office est forte et son propos «désormais, nous allons aussi nous impliquer directement dans la production nationale», confirme indirectement une orientation stratégique décidée en haut lieu, après l’échec visible des agriculteurs à améliorer la production nationale en la matière. «Notre intérêt est d’augmenter la production nationale de céréales et d’arrêter d’importer le blé dur en particulier», a-t-il soutenu.

Dans le détail, l’on apprendra que l’OAIC vise prioritairement la production du blé dur «au regard des potentialités existantes sur lesquelles mise le gouvernement pour atteindre l’autosuffisance d’ici 2020», note-t-on. Un objectif du quinquennat qu’il sera difficile d’atteindre, soulignent les observateurs. L’OAIC part avec un avantage grâce aux 42 CCLS installées à travers le territoire national, comptent également quelques 400 techniciens et ingénieurs agronomes qui assurent l’accompagnement technique au profit des agriculteurs.

Smaïl Daoudi