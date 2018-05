<span style='text-decoration: underline;'>Pour lutter contre le chômage </span>:<br><span style='color:red;'>L’OAT crée le réseau d’information des marchés du travail</span>

Le ministre du Travail, de l’Emploi et de la Sécurité Sociale (MTESS), Mourad Zemali, a présidé hier matin en compagnie du Directeur Général de l’Organisation Arabe du Travail (OAT), Fayez Al-Mutairi, la cérémonie d’ouverture d’un atelier régional sur le thème: «Le réseau Arabe dédié aux informations sur les marchés du travail»

Prenant la parole lors de cet événement, M.Zemali a souligné que cet atelier régional vise essentiellement à contribuer de manière efficace à étudier et proposer des solutions au fléau du chômage, dont souffre la quasi-totalité des pays arabes. Il vise également, à œuvrer au développement des politiques de l’emploi dans le monde arabe afin de parvenir à une utilisation optimale des ressources humaines en fonction des Espions du marché arabe du travail. Cette rencontre a pour but de «proposer des solutions pour l’absorption du taux de chômage dans les pays arabes», à travers notamment le développement des politiques de l’emploi et du travail afin de parvenir à une utilisation optimale des ressources humaines en fonction des besoins du marché du travail. Pour l’intervenant, les travaux de l’atelier permettront également, d’enrichir le projet de protocole de coopération et de coordination en matière d’échange d’informations sur les marchés du travail proposé par l’OAT. Le ministre a ajouté que la mise en place de ce réseau d’information aura des bénéfices pour l’Algérie et pour toute la région arabe, et ce, à travers l’exploitation des données échangées entre différentes parties. Il a aussi déclaré que le seul pays avec lequel l’Algérie a signé des accords en matière de la sécurité sociale, c’est la Tunisie.

Quant à lui, Fayez Al-Mutairi a estimé son organisation a initié le programme de l’informatisation des données du marché arabe du travail. L’objectif de l’unification des données institutionnelles et statistiques traitant les marchés du travail. «Nous visons le recrutement et la formation à distance et ce, via ce réseau d’information» a-t-il dit avant d’ajouter «protocole d’accord sera signé vers la fin de l’atelier entre l’OAT et les trois parties participantes à cette atelier à savoir». Cet atelier, selon lui, permettra en outre, de disposer d’une meilleure connaissance du contenu du réseau arabe d’informations sur les marchés du travail, enrichir le contenu du projet de protocole de coopération et de coordination en matière d’échange d’information sur les marchés du travail proposé par l’OAT, afin d’assurer une meilleure coordination entre l’ensemble des parties prenantes en vue de l’alimentation régulière de réseau arabe et informations sur les marchés du travail. Notre principale préoccupation est de trouver des solutions au fléau du chômage dans le monde arabe, a indiqué M. Al-Mutairi, qui soulignera que le taux de chômage a atteint 17% dans le monde arabe, dont la quasi-totalité concerne les jeunes. Sur ce sujet, il rappellera que le rôle de l’OAT est d’entraîner nos jeunes à acquérir des compétences pour pouvoir occuper les postes de travail demandés.