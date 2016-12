Franc, direct et réaliste. C’est le discours qu’a choisi le Premier ministre pour s’adresser aux citoyens. Loin de tout triomphalisme béat, Sellal a planté le décor économique dans lequel se trouve aujourd’hui le pays. Reconnaissant sans aucune fuite en avant, la crise financière qui touche l’Algérie, le chef de l’exécutif a néanmoins insisté sur le fait que l’Algérie a su résister à ce grand chamboulement dû à la chute vertigineuse des prix du pétrole. Elle tient le choc mieux que beaucoup d’autres pays producteurs de l’or noir.

Sellal a aussi et surtout voulu répondre à ces sorties alarmistes de certains cercles, qui veulent peindre un tableau noir sur la situation économique du pays. Des cercles qui prédisent l’enfer aux citoyens, à cause de la loi de Finances 2017 qui aurait instauré des augmentations à tous les niveaux. Non répond Sellal. Les produits de base seront toujours soutenus par l’Etat. La farine, la semoule ou le lait ne connaîtront aucune augmentation, contrairement à ce qui est colporté ici et là. La politique sociale de l’Etat algérien puise son essence des principes mêmes, de la déclaration de novembre. Le gouvernement est le premier défenseur du citoyen et il fera tout pour que les répercussions de cette crise, le touchent le moins possible. Sellal a surtout profité de la tribune qui lui a été offerte, pour répondre à une campagne déchaînée et violente qui risque de mettre en difficulté l’équilibre et la paix sociale dans le pays. 2017, certes, a des raisons d’inquiéter, mais certains voudraient en profiter pour mettre à mal le gouvernement, quitte à jouer avec la stabilité du pays. Un jeu dangereux, dont les conséquences seraient désastreuses pour l’Algérie qui a besoin en ces temps de crise, de sérénité et de quiétude pour dépasser cette phase délicate.

Un ambitieux programme est mis en place, pour faire de l’Algérie un pays émergent à l’orée de l’an 2020. Et cet ambitieux objectif ne peut réussir, que dans la paix sociale et dans la conjugaison des efforts de tout un chacun. L’Algérie a la chance inespérée, de pouvoir enfin, couper le cordon ombilical avec sa dépendance totale aux hydrocarbures.

D’autres pays et d’autres expériences ont réussi ailleurs, comme en Malaisie ou en Indonésie. Il en pourrait aussi, être grandement le cas en Algérie. Mais pour cela, il faut la mobilisation de toute la société, pour pousser dans la même direction et fermer toutes les issues à ceux qui ne pensent qu’à leurs égoïstes petites carrières au risque de déstabiliser tout un pays.

Par Abdelmadjid Blidi