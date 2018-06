<span style='text-decoration: underline;'>Plus de 50.000 nouvelles unités seront distribuées en quelques jours</span>:<br><span style='color:red;'>Logement: le gouvernement frappe un grand coup</span>

Il faut savoir que pour gigantesque qu’elle paraît, cette opération de relogement, actuellement en cours, n’est que la partie apparente de l’Iceberg. Et pour cause, plus de 700.000 logements sont en cours de réalisation et seront distribués, après l’achèvement des procédures relatives au fichier national et aux listes, promis le ministre.

Le secteur de l’Habitat a engagé, à partir d’hier, l’opération de distribution de logements; la plus importante depuis l’indépendance. Et pour cause, en l’espace de quelques jours, c’est-à-dire, avant l’Aîd El Fitr, ce ne sont pas moins de 50.000 unités, de différentes formules, qui seront attribuées à leurs bénéficiaires. Le ministre de l’Habitat, Abdelwahid Temmar, qui en a fait l’annonce avant-hier soir à Alger, a souligné que sur l’impressionnant quota concernant l’ensemble du territoire national, il y aura des habitations relevant des formules Logement social participatif (LSP), Logement public locatif (LPL) et le logement rural.

Le ministre, qui s’exprimait au nom de l’exécutif à l’occasion d’un Iftar où était conviés plusieurs membres du gouvernement et le Wali d’Alger, a mis cette vaste opération de relogement sur le compte d’une volonté présidentielle de «dessiner le sourire sur le visage des familles durant ce mois sacré et à la veille de l’Aid El Fitr».

Le but est certes humanitaire, mais il relève néanmoins d’une démarche gouvernementale très suivie par le chef de l’Etat qui consiste, au final, d’en finir définitivement avec la crise du logement. Qualifiant cette opération d’«historique et première du genre en terme de nombre de logements devant être attribués», le premier responsable du secteur de l’Habitat, a indiqué qu’elle «se poursuivra régulièrement tout au long de l’année sur plusieurs étapes en fonction des fêtes nationales et religieuses».

Le ton est donc donné et la promesse a toutes les chances d’être tenue, puisque dira le ministre, des quotas importants seront attribués à chaque fois en coordination avec les ministères de l’Habitat et de l’Intérieur, ainsi qu’avec le concours des autorités locales.

Il faut savoir à ce propos, que pour gigantesque qu’elle paraît, cette opération de relogement, actuellement en cours, n’est que la partie apparente de l’Iceberg. Et pour cause, plus de 700.000 logement sont en cours de réalisation et seront distribués, après l’achèvement des procédures relatives au fichier national et aux listes, promis le ministre.

Malgré l’importance du chiffre annoncé par M.Temmar, la réalisation du programme demeure à portée de main, puisque l’exécutif n’a pas lésiné sur les moyens pour aller jusqu’au bout des chantiers. Il reste à travailler «avec sérieux et faire preuve de franchise avec les citoyens pour éliminer les entraves dont fait face le secteur, notamment le foncier et les maîtres d’œuvre», a souligné le ministre de l’Habitat.

Cette distribution, unique en son genre, marque la détermination de l’Etat à maintenir le cap «en dépit de la conjoncture financière», rappelle le ministre de l’Habitat, tout en affirmant que «les walis sont appelés à accomplir un rôle important pour améliorer le secteur». Il y a donc une réelle aspiration à une prise en charge verticale du dossier du logement, impliquant toute l’ossature de l’administration nationale. Cette approche relève du fait que ce secteur est inscrit parmi «les priorités du programme du président de la République Abdelaziz Bouteflika», a indiqué M.Temmar, sans manquer à saluer par la même occasion, l’attention accordée par le chef de l’Etat à la réhabilitation des logements réalisés. Il n’y a qu’à voir l’enveloppe consacrée à la réalisation des logements pour s’en convaincre. Plus de 33 milliards Da ont, en effet, été accordés par le président de la République au secteur.

Cette somme colossale est venue s’ajouter aux 55 milliards de Da déjà reçus par le ministère pour la réhabilitation des logements. Tout cela contribuera à régler une bonne foi pour toute le problème du logement en Algérie, la plaçant parmi les rares pays en voie de développement à ne compter aucun bidonville.

Alger: Smaïl Daoudi