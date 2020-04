La porte-parole de l’Organisation mondiale de la santé (OMS), Margaret Harris, a déclaré que l’organisation n’»a jamais conseillé d’instaurer des mesures du confinement». «Nous n’avons jamais dit d’instaurer des mesures du confinement. Nous avons dit de suivre, tracer, isoler, traiter», a affirmé lundi Margaret Harris, porte-parole de l’OMS, au quotidien australien Sydney Morning Herald. Que penser donc de ce cirque à ciel ouvert qu’est devenue la gestion de la pandémie du Covid-19. Et l’interrogation, de même que l’indignation sont tout à fait légitimes lorsqu’on sait que l’OMS est censé être «l’Onu de la santé». Les fonctionnaires de cette illustre organisation mondiale, sont recrutés parmi les gothas planétairs en matière d’intelligence et de capacité de gouvernance sanitaire. Mais il semble que cette « info » qu’on pensait vraie, relève des mythes modernes. Et pour cause, depuis le premier jour de l’apparition du Covid-19 en Chine, jusqu’à l’ahurissante déclaration de son porte-parole, l’OMS n’a rien montré de ses capacité de gouvernance. Même si son statut oblige les Etats à l’informer de tout ce qui a trait aux épidémies, l’OMS a brillé par une approximation quasi-révoltante dans son discours, ses actions et son sens inexistant de la prospective.

Les pays, les uns après les autres, ont, chacun pour ce qui les concerne, pris des mesures de diverses natures. Face aux initiatives des uns et des autres, les dirigeants de l’OMS se contentaient d’adresser qui des félicitations par-ci, qui des remarques par là, non sans pointer systématiquement du doigt la pauvre Afrique qui était censée ployer sous le poids du Covid-19. Qu’ont fait les Etats africains pour éviter le scénario catastrophe ? La seule chose que leur permet leur faible système de santé, à savoir le confinement. Cela au risque de connaître une crise humanitaire qu’on ose à peine décrire.

Et voilà qu’après des mois de balbutiements, l’OMS nous sort son «nous n’avons jamais dit…». Et d’accompagner son discours : «Ces pays se sont assurés de l’efficacité de ces restrictions après avoir vu qu’elles avaient fonctionné à Wuhan, sauf qu’ils n’ont pas appliqué l’ensemble des mesures: Mais ils n’ont pas pris en compte ce qu’il s’est passé également à Wuhan, à savoir qu’il y avait un suivi des contacts très sévère, un isolement très sévère des personnes qui avaient eu des contacts, s’assurant que ces personnes n’allaient nulle part, ainsi que le dépistage massif». Que doit-on penser de ce genre de propos ? Est-ce à dire que pour ceux qui ont opté pour le confinement, tout est à revoir ? Et que feront donc les pays africains. Ils ne peuvent ni dépister massivement, ni pratiquer un suivi des contacts très sévère. Alors, à quoi sert l’OMS aux africains, à part leur prévoir le pire ?

Par Nabil.G