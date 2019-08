<span style='text-decoration: underline;'>Sidi Bel-Abbès</span>:<br><span style='color:red;'>L’ONA sera présente durant les deux jours de l’Aïd</span>

En prévision de l’Aïd El Adha prévu dimanche prochain, l’Office national d’assainissement (ONA) de Sidi Bel-Abbès, organise près de sa direction au boulevard de la Macta, une opération de sensibilisation sur les jets de déchets durant le premier jour de l’Aïd.

Il s’agit d’expliquer au public comment éviter de boucher les avaloirs en emballant tous les déchets dans des sachets en plastique et laisser le reste du travail aux éléments de l’EPIC chargés du ramassage d’ordures ménagères. Autre problème soulevé, éviter de jeter le sang des bêtes dans les avaloirs et laisser le sang se coaguler pour l’envelopper dans des sacs en plastique.

Toujours en prévision de l’Aïd, la Direction de l’ONA de Sidi Bel-Abbès, prévoit assurer des permanences durant les deux jours de fête. Une précaution prise pour être prêt à toutes les situations. A noter, que les différents services de l’ONA, ont réalisé pendant le premier semestre de l’année en cours, plus de 7.670 interventions d’écurage et nettoiement, et ont reçu 5.148 réclamations auprès des institutions et citoyens.

On compte le nombre de 29.725 avaloirs, regards et cours d’eaux usées à travers toute la wilaya de Sidi Bel-Abbès, ainsi que les 1.215 mètres cubes de terres récupérées des seize millions de mètres cubes d’eaux usées traitées par les différentes STEP (Stations d’épuration).

M.Bekkar