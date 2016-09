L’Onu et les communiqués, ces armes des faibles

Aujourd’hui, l’Organisation des Nations Unies réunit son Assemblée générale, la main sur le coeur et la paix sur la terre comme objectif. C’est la 71e édition, mais les voeux des nations sont restés pieux. Il faut dire que les assemblées, les commissions, les communiqués de presse, font partie des plus confortables inventions de l’humanité moderne. Il faut reconnaître que ça évite bien des problèmes. Ça peut dégonfler une situation de grande tension. Donc, grâce à cette série de trouvailles, le monde a trouvé sa mesure. Les choses deviennent limpides et chacun est à sa place, avec en prime, la conscience tranquille. Celle du boulot convenablement accompli. Aussi, la planète terre donne d’elle l’image d’une mosaïque où tous s’imbriquent parfaitement. Les plus forts ont des armes et en usent à profusion. Les plus faibles ont les communiqués de presse, l’Assemblée générale de l’Onu, le Conseil de sécurité, les différentes organisations régionales pour exprimer leur colère contre ceux qui commettent régulièrement des massacres aux quatre coins de la terre.

Les communiqués de presse, le Conseil de sécurité, la Ligue arabe et Dieu quoi encore comme institutions internationales, font bien leur travail de «vierges effarouchées» devant les comportements de voyous dont se rendent coupables une poignée de pays. Mais, juste un petit groupe de pays. Sitôt les communiqués du Conseil de sécurité et la Ligue arabe rendus publics, la machine militaire se met en marche et l’ordre est rétabli au prix de dizaines de milliers de morts. Le problème c’est que les instances censées gérer la légalité internationale, s’opposent généralement à l’usage de la force et auraient aimé qu’on se contente d’une simple dénonciation. Alors, pour ne pas perdre la face, on se concocte des déclarations contre l’usage disproportionné de la force et le cycle continue.

Ainsi va le monde moderne. Tout le monde (sauf peut-être ceux qui y laissent la vie), semble satisfait du rôle qui lui est dévolu. Israël a bien tué des milliers de Palestiniens en quelques années. Pour les innombrables agressions, des communiqués, des marches de protestation…et à la fin, tout le monde rentrera chez-lui pour n’en sortir qu’à l’occasion de la prochaine attaque.

Vous ne trouverez pas ici une proposition de solution. Ne nous cachons pas la vérité. La loi du plus fort est une réalité en ce bas monde. Ils nous ont laissé l’Onu et les communiqués, on en use en attendant des jours meilleurs.

Par Smaïl Daoudi