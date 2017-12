<span style='text-decoration: underline;'>Contredisant le Rapport du FMI</span>:<br><span style='color:red;'>L’ONU optimiste pour la croissance en Algérie </span>

La situation économique en Algérie, n’inquiète pas l’Onu qui affiche un optimisme certain quant à l’aptitude de l’économie nationale à rester solide malgré la crise.

Dans son rapport établi par le département des affaires économiques et sociales des Nations Unies (DESA) sur les perspectives mondiales, l’Organisation des Nations Unies réserve un chapitre plutôt «élogieux» à l’Algérie dont elle souligne la persistance de la croissance de son Pib. Cependant, le même rapport qui affiche une approche plutôt positive pour ce qui concerne la résilience de l’économie du pays, dit s’attende à une croissance de 2,8% à la fin de l’année, en baisse par rapport à 2016 où elle s’était fixée à 3,1%. N’empêche, l’Onu estime que le niveau de 2017 est fait positif et met ce résultat, même en baisse, sur le compte de la hausse des prix du pétrole. «La remontée des prix de pétrole et du gaz, ont dopé la croissance du Pib réel de l’Algérie et de la Libye», souligne le rapport. Il reste que cet optimisme est tout de même mesuré par des prévisions de croissance à la baisse en 2018 et 2019 où le Pib devrait croître, selon l’Onu, respectivement de 2,6% et 2,2%. Mais même en léger déclin, les résultats de l’Algérie seront comptabilisés comme positifs, puisqu’ils viendront soutenir la croissance globale du Continent africain pour les deux prochaines années. Ainsi, pour les deux prochaines années, «l’amélioration de la croissance (en Afrique), sera également soutenue par des conditions internes plus favorables, y compris le redressement de la production pétrolière en Algérie, en Angola et au Nigeria et l’augmentation de la production de pétrole à partir de nouveaux gisements au Ghana et en République du Congo et la reprise de la production agricole et minière en Afrique du Sud», relève l’ONU, pour ce qui concerne l’ensemble du Continent noir où l’Algérie joue visiblement le rôle de moteur.

Il faut savoir que les prévisions onusiennes tranchent avec ceux du FMI, en ce sens qu’ils dépeignent un tableau plus intéressant que celui de l’institution de Breton Wood. En effet, le FMI a tablé, en octobre dernier, sur une croissance du Pib de 1,5% en 2017 et de 0,8% en 2018.

Une appréciation trop pessimiste a d’ailleurs estimé le gouvernement qui, lui, mise sur une croissance de 4% pour 2018 et un peu moins, pour 2019. Pour 2017, les 3% sont déjà dépassés à en croire les chiffres de l’exécutif, en attente de consolidation. Des chiffres comparables à ceux présentés par la Banque Mondiale qui avait prévu, à la même période, une croissance de 3,7% pour le premier trimestre 2017, devant ralentir ensuite pour se situer autour de 2,2% pour l’ensemble de l’année.

Selon le rapport, souligne le rapport du département des affaires économiques et sociales des Nations Unies (DESA), l’inflation en Algérie, s’établirait à 5,4% en 2017 contre 6,4% en 2016 et devrait baisser à 3,8% en 2018 et à 3,2% en 2019. Le chômage devrait atteindre un taux de 11,4% en 2017 contre 11,2% en 2016.

Alger: Smaïl Daoudi