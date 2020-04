Parmi les pays qui ont su prendre les bonnes décisions et éviter à leurs populations une descente en enfer, comme il est constaté au quotidien, aux Etats Unis, en France, en Italie et en Espagne, l’Algérie est citée par les organisations de l’Onu comme un excellent exemple. «L’Algérie, comme tous les autres pays affectés par le Covid-19, a adopté une série de mesures pour contenir l’épidémie. Une des mesures courageuses décrétées par le Président de la République est l’instauration du confinement total ou partiel sur tout le territoire», témoigne le Coordonnateur résident du Système des Nations Unies en Algérie, Eric Overvest. Le haut fonctionnaire qui a eu le loisir de suivre le développement de la situation en Algérie à travers les moyens déployés par l’Etat, la solidarité exceptionnelle manifestée par la société et les expressions de civilité, quant au respect des règles édictées par l’OMS, en arrive à conclure que l’association de ces trois facteurs placent l’Algérie dans le quota des pays les mieux outillés pour combattre avec un maximum d’efficacité la pandémie du Covid-19. Cette reconnaissance de la plus importante instance internationale illustre, si besoin le grand respect dont jouit l’Algérie au plan international.

Il va de soi que ce témoignage ne confère pas plus de sérieux à la démarche gouvernementale, elle-même, très appliquée autour d’une seule mission, à savoir sauver la vie à un maximum d’Algériens. Reconnaissant que le gouvernement algérien «a adopté des mesures d’urgence pour limiter l’impact économique et social ainsi que des actions de solidarité à l’endroit des catégories affectées par la pandémie», le représentant de l’Onu en Algérie ne fait, en réalité, qu’exprimer une sorte d’admiration pour la cohésion de l’action de l’exécutif dans la lutte contre la pandémie.

En d’autres termes, le gouvernement a cassé le mode de transmission du virus, tout en maintenant un lien social fort au sein de la société et entre les Algériens et leur Etat. L’allocation du Ramadhan, les nombreuses actions de solidarité en direction des couches défavorisées de la société, apportent la solution qu’il faut pour stopper l’avancée de l’épidémie. Le système des Nations Unies en Algérie «salue les mesures prises par le gouvernement algérien engagé dans la lutte contre la propagation de la maladie dès la déclaration des premiers cas de contaminations». L’Algérie n’attend pas ce genre de reconnaissance. Elle le fait par devoir. Mais une reconnaissance peut servir d’exemple à d’autres Etats qui ont tout raté…

Par Nabil.G