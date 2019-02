<span style='text-decoration: underline;'>Mustapha Guitouni l’a révélé hier</span>:<br><span style='color:red;'>L’Opep pourrait décider de réduire sa production</span>

L’instance stratégique née de la réunion historique d’Alger de 2016, à savoir, le Comité ministériel conjoint de suivi de l’accord Opep/non-Opep (JMMC), se réunira pour sa 13ème cession, le 18 mars prochain à Bakou, en Azerbaïdjan.

Assommés par des niveaux de prix inattendus, depuis plus d’une dizaine de semaines, les pays producteurs de pétrole qui misaient sur un baril à plus de 70 dollars, peinent à le voir passer la barre des 60 dollars. Aussi, l’Opep pourrait être amenée à pratiquer une nouvelle réduction de sa production de brut. Cette décision sera vraisemblablement prise à l’occasion de la prochaine réunion ministérielle de l’organisation en avril prochain à Vienne. «Depuis notre dernière décision de décembre 2018, les prix se stabilisent. Ils se situent dans une fourchette allant entre 60 et 64 dollars le baril. L’Opep est souveraine et pourrait décider d’une nouvelle coupe dans sa production», a déclaré le Ministre de l’Energie, Mustapha Guitouni, à la presse en marge d’une réunion de la Commission Africaine de l’Energie Nucléaire (AFCONE). Cette annonce entre certainement dans le cadre d’une sorte de concertation informelle entre les membres du cartel pétrolier, sachant que tant que l’objectif assigné n’est pas atteint, la communication devient un enjeu sérieux. Il reste que le Ministre de l’Energie conditionne cette hausse envisagée par les résultats de l’analyse du marché pétrolier au premier trimestre 2019. «Pour l’instant, rien n’est décidé. Tout sera revu avec des commissions de chaque pays qui sont en train de travailler actuellement sur le comportement du marché, sur les besoins et sur le développement des industries qui connaissent un certain ralentissement», a souligné le Ministre, comme pour répondre indirectement aux contradicteurs de l’Opep qui accusent les pays producteurs de vouloir spéculer sur les prix.

En attendant, l’instance stratégique née de la réunion historique d’Alger de 2016, à savoir le Comité Ministériel Conjoint de suivi de l’accord Opep/non-Opep (JMMC), se réunira pour sa 13ème cession, le 18 mars prochain à Bakou, en Azerbaïdjan. Ce mécanisme central qui a remis en selle les pays producteurs face aux Etats Unis d’Amérique, est la planche du salut des pays pétroliers. D’ailleurs, les pays qui font partie de l’accord de Vienne continuent à collaborer en toute «cohésion», indique le Ministre de l’Energie, écartant les rumeurs de mésentente que colportent des milieux hostiles au JMMC. «L’Opep va très bien, la coopération Opep/non-Opep va très bien. Il y a une cohésion totale, et les points de vue convergent quand il s’agit de la stabilité des marchés», a répondu M.Guitouni.

C’est grâce à cette entente, tout à fait solide, que les pays producteurs de l’Opep et leurs alliés non-Opep, à leur tête, la Russie, qu’une baisse conjointe de production de 1,2 million de barils/jour a été décidée, à partir du 1er janvier dernier. La réduction était de l’ordre de 800.000 barils/jour par l’Opep et de 400.000 barils/jour par ces pays producteurs non-Opep. Cet accord qui a freiné une dangereuse courbe baissière des prix sur les marchés mondiaux, est venu conforter l’engagement des 15 pays membres de l’Opep à baisser leur production à hauteur de 3%, contre 2,2% par les 10 pays partenaires, sachant que l’Iran, le Venezuela et la Libye ne sont pas concernés en raison des difficultés enregistrées dans la production de leurs quotas respectifs habituels.

Les informations communiquées par le Ministre de l’Energie révèlent le degré de vigilance des pays de l’Opep et leurs alliés, d’éviter un quelconque « accident », dont les conséquences pourraient être terribles pour les économies des pays producteurs d’hydrocarbures.

Younes Rahal