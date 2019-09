<span style='text-decoration: underline;'>Enseignement et formation professionnels </span>:<br><span style='color:red;'>L’opération des inscriptions se poursuivra jusqu’au 21 septembre</span>

Dans le cadre du programme des préparatifs de la rentrée de l’enseignement et de la formation professionnels au niveau de la wilaya d’Oran, l’opération des inscriptions qui a débuté le 15 juillet se poursuit jusqu’au 21 septembre au niveau des centres et des instituts qui relèvent du dit secteur.

La période d’orientation et de traitement des fiches de vœux selon les niveaux exigés aura lieu les 22, 23 ,24 du même mois et la délibération finale le 26 du mois courant. Dans le même cadre, il a été signalé que concernant les nouveautés dans le domaine, de nouvelles spécialités ont été ouvertes qui sont demandées sur le marché actuel, à savoir, des formations de technicien en travaux publics ,en hygiène ,en environnement et en agriculture . Pour moderniser le dit secteur, un site électronique a été ouvert pour permettre aux intéressés de voir les spécialités qu’offre le secteur et les nouveautés dans le domaine en ligne.

Le dit secteur va réceptionner en marge de la rentrée, 02 nouveaux établissements, à savoir, un institut à Béthioua et un centre à Boufatis qui va assurer pour cette session des formations dans les spécialités couture et informatique.

Dans le même cadre, les dits services ont signalé que tous les efforts sont fournis par le dit secteur pour essayer de résorber le chômage dans la société en permettant aux gens de se former dans la spécialité voulue pour acquérir une attestation de qualification ou un diplôme pour pouvoir exercer un métier et devenir indépendant financièrement. La rentrée de l’enseignement et de la formation professionnels est fixée notamment pour le 29 du mois courant.