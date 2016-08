<span style='text-decoration: underline;'>Campagne d'assainissement</span> :<br><span style='color:red;'>L’opération élargie à tous les secteurs urbains</span>

La campagne d’assainissement, lancée par l’APC d’Oran et le mouvement associatif, dans le secteur urbain de Sidi Bachir, sera élargie à tous les quartiers de la ville.

C’est ce qui ressort, de la réunion des délégués autour du vice-président, M. Hasni Mebarbèche, qui a sensibilisé les élus et responsables, pour être au rendez-vous de la rentrée sociale, dés la semaine prochaine.

Tous les secteurs de développement de la commune ont été passés en revue, notamment la rentrée scolaire et la remise en état des 186 écoles, pour accueillir dans de bonnes conditions les enfants. Plusieurs intervenants ont pris la parole, pour faire état des insuffisances relevées au niveau des panneaux de signalisation, le déficit en personnel dans certains services, les dispositions à prendre, pour atténuer les menaces des habitations précaires, le recensement des épaves de véhicules, qui encombrent certaine espaces publics et l’opération de distribution des trousseaux scolaires, au élèves issus de familles nécessiteuses. Les travaux de ravalement des établissements scolaires, menés par la DTNM et les opérations de réfection de la chaussée, qui ont été également soulevées par les responsables, qui ont décidé de mobiliser les moyens humains et matériels, pour réussir la prochaine opération de volontariat, prévue samedi prochain, dans le secteur urbain Bouamama.

R.L