<span style='text-decoration: underline;'>Tissemsilt</span>:<br><span style='color:red;'>L’opérette du combat national, des scènes d’histoire chargée d’émotion</span>

L’opérette qui a su retracer magistralement les moments phares du combat national pour la libération du pays depuis le «coup d’éventail» de 1945 jusqu’à l’avènement de l’Indépendance. Des scènes de cette opérette entrecoupées par une série de chants patriotiques, ont également reflété avec brio l’engagement du peuple algérien dans son ensemble dans la lutte anticoloniale ainsi que les multiples crimes et exactions perpétrés par l’envahisseur, à l’exemple des massacres collectifs, de la torture et autres horreurs aussi indignes qu’inhumaines. Face à ces scènes ô combien chargées d’émotions d’un passé pas si lointain qui rappellent ainsi le prix consenti pour le jour de l’indépendance et de la souveraineté nationale, l’ambiance patriotique était à son comble, devant une salle archicomble, composée d’officiels, de nombreux moudjahidines et de simples citoyens qui avaient réellement du mal à retenir leurs larmes.

Mohamed Achraf