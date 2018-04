<span style='text-decoration: underline;'>Suite au retard constaté dans le projet 121 LPA </span>:<br><span style='color:red;'>L’OPGI d’Oran adresse une mise en demeure</span>

Les services de l’OPGI d’Oran, viennent d’adresser une mise en demeure contre l’entreprise chargée de la réalisation de 80 logements du projet 121 logements LPA à Belgaid. L’Office demande le renforcement du chantier en main d’œuvre, matériaux et matériels afin de livrer le projet dans les délais contractuels.

Il demande également à l’entreprise d’installer une équipe dans chaque bloc ainsi que d’améliorer la qualité des travaux et transmettre un planning actualisé avec des prévisions de livraison. Notons, que le marché de ce projet a été signé avec l’entreprise en novembre 2016. Sur place, quelques bénéficiaires pointent du doigt la qualité des travaux jugés «défaillante».

Notons, que ce projet est scindé en deux lots, un premier lot de 40 logements ont été finalisés il y a plusieurs mois et attendent d’être livrés sur place, les travaux des réseaux divers sont en cours. Notons qu’un sit-in des souscripteurs des projets 159 LPA à Belgaïd, est prévu ce matin devant le siège de l’OPGI à Sidi El Houari. Selon le représentant des souscripteurs M. Chergui, cette protestation sera tenue à cause «des promesses non tenues par les responsables de l’OPGI». Des souscripteurs de ce projet, avaient organisé il y a quelques semaines, un sit-in devant le siège de l’OPGI pour demander la relance des travaux de ce projet, après 4 ans du paiement de la première tranche. Ce projet est scindé rappelons-le, en 3 lots, un autre lot composé de deux immeubles de 5 étages, les travaux ont été relancés récemment, pour le dernier lot composé de 2 autres immeubles (blocs 7,8), les travaux sont en cours et les bénéficiaires parlent d’un «Bâclage dans les travaux».

Il est à rappeler que les bénéficiaires se sont mobilisés sur les réseaux sociaux pour soulever leurs doléances aux services concernés ainsi que le wali d’Oran. Plusieurs bénéficiaires ont affirmé avoir souffert ces dernières années des frais de location qui ont dépassé les 30.000 Da par mois pour quelques-uns. Il est à rappeler, que les projets du LPA à Oran, ont été confrontés à plusieurs difficultés, le prix fixé pour les promoteurs publics (OPGI et agence foncière), à 280 millions de centimes, a éloigné les entreprises de postuler, lors des appels d’offres, préférant d’autres types, comme celui du logement social. Le plus grand quota des logements LPA, est détenu par les promoteurs privés.

A Belgaid, le taux d’avancement est différent d’un chantier à un autre. Notons, que le LPA est la formule récente du LSP. Elle a enregistré en 2010, un grand engouement de la part des citoyens, en enregistrant une importante demande. Le (LPA) est un logement neuf réalisé par un promoteur immobilier, conformément à des spécifications techniques et des conditions financières définies. Il est destiné à des postulants éligibles à l’aide de l’Etat. Ce segment s’adresse ainsi aux citoyens à revenu moyen.

L’accès à ce type de logement est réalisé selon un montage financier qui tient compte d’un apport personnel, d’un crédit bonifié d’une aide frontale directe de la CNL qui est versée au promoteur. Il faut noter que les textes réglementaires régissant ce type de logement, n’ont pas été définitivement promulgués, ce qui a engendré certaines incompréhensions et amalgames depuis la date de son lancement, notamment en matière de mode de sélection, notation et critères.

Fethi Mohamed