<span style='text-decoration: underline;'>Suite aux dernières instructions du chef de l’exécutif local</span>:<br><span style='color:red;'>L’OPGI relance les chantiers de construction de logements à Oued Tlélat</span>

L’office de promotion et de gestion immobilière de la wilaya d’Oran a annoncé avant-hier, que tous les chantiers de logements en cours de construction à Oued Tlélat, et en particulier ceux qui sont dans la phase de réalisation des voies et réseaux divers, seront relancés dans les plus brefs délais.

Les chantiers de construction étaient en effet à l’arrêt depuis mi-mars dernier, suite au confinement sanitaire décidé par le gouvernement pour mieux lutter contre la propagation du coronavirus.

La relance des chantiers en souffrance a été prise suite à la dernière réunion de coordination de l’exécutif au siège de la wilaya et lors de laquelle, le wali a donné des instructions fermes pour redémarrer tous les chantiers à l’arrêt. Il est à signaler que le wali a effectué dimanche dernier une visite inopinée au pôle urbain d’Oued Tlélat où il a insisté sur la relance des travaux de viabilisation et d’aménagement extérieur. Il a aussi ordonné le renforcement des chantiers à l’arrêt avec des moyens matériels et humains.

H. Maalem