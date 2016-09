<span style='text-decoration: underline;'>Réunion de l’OPEP à Alger</span> :<br><span style='color:red;'>L’optimisme mesuré d’Abdelmadjid Attar</span>

Lors de son passage sur les ondes de la Radio nationale, le président de l’association de l’industrie et du gaz Abdelmadjid Attar, a affiché son optimisme quant à l’importance de la réunion informelle qui se tiendra à Alger entre les pays membres de l’OPEP et la Russie en marge de la 15ème édition du forum de l’énergie à la fin de ce mois.

Abdelmadjid Attar a indiqué dans ce sens, que la réunion d’Alger consiste une dernière chance devant les participants pour aboutir à un accord afin de stabiliser les prix entre 40-45 dollars le baril. «Cette occasion renforcera l’espérance d’un éventuel accord autour d’une stabilisation des prix, toutefois la rencontre pourrait ne pas être concluante bien que tous les pays producteurs ont accepté l’invitation mais aucun d’entre eux n’a défini sa position» a-t-il dit. Il est à noter que ce rendez-vous est décisif après l’échec de la rencontre du mois d’avril dernier à cause des rivalités entre l’Arabie Saoudite et l’Iran qui ont refusé de céder leur quota de production. «Jusqu’alors tous les signaux sont positifs, mais il faut attendre le résultat de la réunion» souligne-t-il.

L’OPEP, indique M. Attar, n’est pas l’unique facteur influent qui est à l’origine de ce choc pétrolier, mais il y a d’autres paramètres à considérer à l’instar de l’offre surabondante, les surstocks américains, la récession économique mondiale depuis 2008, la forte hausse du dollar et la baisse de la consommation du pétrole. S’ajoute à ces facteurs les surplus de la production du cartel en hausse continue atteignant plus de 2 millions de barils par jour, a-t-il expliqué et de souligner qu’aujourd’hui, ce n’est plus, désormais, le seul niveau de production de l’OPEP qui détermine le prix du pétrole. Il existe, poursuit-il, d’autres paramètres qui entrent en ligne de compte. «Nous sommes, dit-il, en train d’entrer dans une nouvelle où la consommation énergétique va complètement changer». «Que l’OPEP produise plus ou moins, ce n’est pas cela qui va contribuer à augmenter ou diminuer le prix du baril». Que dire, alors, lorsque l’offre actuelle de pétrole «est supérieure de 2 millions de barils par rapport à la demande du marché».

L’invité de la rédaction de la chaîne 3, dira encore que parmi les autres paramètres empêchant les cours de pétrole de remonter substantiellement, l’«élévation progressive, depuis 2007 aux Etats-Unis de la production d’hydrocarbures non conventionnels tirés de l’exploitation des gaz de schiste». Le même expert prévoit que «en 2017, le problème viendra de l’Irak qui a produit la moitié du surplus de l’OPEP (1 million de baril par jour) avec l’Arabie Saoudite. Et, il est capable de produire 6 à 7 millions de barils par jour. Ce qui aggravera la situation du cartel et plombera le marché».

Wahida Oumessaoud