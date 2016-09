<span style='text-decoration: underline;'>Boughalem Karim du ministre de l’Agriculture à Mostaganem</span> :<br><span style='color:red;'>«L’ordre national des vétérinaires est en préparation»</span>

La onzième édition de l’espace vétérinaire a été ouverte hier à l’hôtel «El Mountazah», sis aux Sablettes à Mostaganem, par M. Boughalem Karim, directeur des services vétérinaires au ministère de l’Agriculture.

Quelques deux cent quarante vétérinaires d’une trentaine de wilayas participent audit espace, placé sous le haut patronage du ministre de l’Agriculture, du Développement rural et de la Pêche. Cet espace est organisé par le laboratoire vétérinaire régional de Mostaganem en collaboration avec le laboratoire d’agrabiotechologie et de nutrition de l’université de Tiaret. Le thème principal dudit espace est d’améliorer le secteur animal domestique par des connaissances appropriées et pratiques et un produit à usage vétérinaire. Ainsi, des conférences ayant trait avec le thème, seront animées par des docteurs vétérinaires, suivies de débats. Cependant, la matinée d’hier a été consacrée à la présentation de l’avant-projet de l’ordre national des vétérinaires par M. Boughalem Karim, directeur des vétérinaires au ministère de l’Agriculture. Ce responsable a parlé des travaux concernant dudit projet avec le concours de dix huit vétérinaires, et que leur dernière réunion date du trente et un août dernier. Le texte a été rédigé et peut être amélioré par les vétérinaires privés ou du secteur public. Boughalem Karim, l’ordre national qui définit le rôle du vétérinaire, sa déontologie est plus que nécessaire à cette catégorie professionnelle et garantit les bonnes pratiques de la santé animale et protéger les intérêts de l’éleveur. Le mandat sanitaire algérien, créé par décret 08/88 du 27 janvier 1988, a été évoqué par le directeur des services vétérinaires. Celui-ci a avancé qu’il faudrait beaucoup plus libéraliser ledit mandat, pour faciliter les mesures pratiques vétérinaires. Ainsi, l’on évite à des vétérinaires de s’impliquer dans des tourbillons créés par une certaine mafia. «Beaucoup reconnaissent que la situation n’est reluisante dans le secteur, certains parlent d’une catastrophe». C’est pourquoi, l’urgence de l’établissement de l’ordre national des vétérinaires est une priorité, pour améliorer la situation. D’ailleurs, ledit directeur a précisé que tout vétérinaire qui n’adhère pas audit ordre, une fois institué, ne peut pas exercer sa fonction. Il est difficile de passer d’une étape à une autre selon certains. Mais, il le faut le faire et aller vers l’amélioration constante afin de mieux réguler la fonction de vétérinaire. Le directeur des services vétérinaires a dit qu’une fois le texte finalisé, le projet de l’ordre national en question sera soumis aux ministères concernés, puis au Conseil des ministres, à l’assemblée nationale populaire et enfin au Sénat pour son approbation. Avant cela, des assemblées de vétérinaires au niveau des wilayas, régions puis national, pour la désignation des membres national, pour la désignation des membres dudit ordre. Nous y reviendrons.

Charef.N