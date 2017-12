L’Afrique est au centre d’une peur bleue de nombreux gouvernements. Parce que les Etats y sont faibles et les économies retardataires, le Continent noir est le nouvel eldorado des terroristes de Daech et d’ailleurs. A partir d’Alger, le Caert a tiré la sonnette d’alarme. Nous sommes aux portes d’une période qui pourrait être fatale pour le peu de développement qu’a connu l’Afrique ces dix dernières années. D’ailleurs, les experts sont presque formels. Ils ont tourné et retourné la question et n’ont pas trouvé d’autres explications que celle qui s’impose à eux, l’Afrique pourrait devenir le nouvel Afghanistan.

Les responsables de l’Otan, de l’Africom et quelques philosophes mal inspirés, peuvent confirmer plein d’information à faire glacer le sang, comme par exemple un inquiétant déploiement de Daech dans le sud de la Libye. Cette organisation criminelle n’a rien fait d’autre que de partager le «gâteau» libyen avec El Qaïda, laquelle sévit toujours dans le nord du Mali. Lorsque Khadafi pointait un doigt accusateur en direction de l’organisation d’Oussama Benladen, il savait de quoi il parlait. Mais les experts de l’Otan, trop pressés de «sauver» des civiles libyens, ont marché tête baissée dans les combines de Sarkozy.

Résultats de l’opération: des milliers de civils sont morts, victimes des attentats Kamikazes aux quatre coins de la Libye et ailleurs en Afrique du nord. L’action de l’Otan a fait plus qu’ouvrir le champ au terrorisme. Pour preuve, l’armement de Khadafi est la quasi-propriété des groupes terroristes en Libye, au Mali, au Niger et même au Burkina Faso. C’est cet armement qui a coupé le Mali en deux et ouvert un boulevard à Benmokhtar.

En un mot, le monde occidental a créé de toute pièce un autre monstre terroriste, au risque de créer une situation d’instabilité permanente aux portes de l’Europe. Mais penser que les responsables de l’Otan, de la DGSE et de la CIA, ne le savent pas, serait faire montre de naïveté. Sans verser dans la théorie du complot, on peut avancer sans risque de se tromper que le pôle occidental est en train de façonner un nouveau visage à la planète. Ses dirigeants sont au courant de tout. Le Maghreb, comme la corne de l’Afrique, l’Afghanistan, est un laboratoire géopolitique. Ils font simplement des expériences in vivo sur la bête intégriste. Elle sert leurs intérêts pour le moment. Ils trouveront ses faiblesses, s’ils ne l’ont pas déjà fait. Ils en finiront le jour où ils jugeront cela nécessaire. En attendant, le Maghreb et l’Afrique Subsaharienne se préparent à affronter le monstre.

Par Smaïl Daoudi