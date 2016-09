<span style='text-decoration: underline;'>Affaire Dounia Parc</span> :<br><span style='color:red;'>Louh demande d’activer l’action publique dès réception d’une plainte</span>

Suite au scandale d’octroi de lots de terrain d’une soixantaine d’hectares, «distribués d’une manière illégale» au niveau de Dounia Parc, dans la wilaya d’Alger, qui a été révélé et dénoncé, le 25 août dernier, par le ministre du Tourisme Abdelouahab Nouri, le ministre de la Justice et garde des sceaux, Tayeb Louh a appelé, en cas de dépôt de plainte à activer l’action publique.

Pour faire toute la lumière sur l’affaire dite «Dounia Parc», qui a suscité un grand bruit, et révélée même par le ministre de l’Aménagement du Territoire, du Tourisme et de l’Artisanat, Tayeb Louh, qui a affirmé, jeudi dernier, que cette question figurait dans les derniers amendements contenus dans la Constitution au regard de l’importance de ces terres qui constituent une richesse et un bien du peuple, précisant que l’autorité judiciaire demeure la seule garante pour faire respecter la loi.

Lors d’une visite d’inspection, effectuée, au tribunal d’El Harrach, du projet du tribunal de Dar El Beida et de la Cour d’Alger, le ministre a demandé jeudi au parquet général d’activer l’action publique «immédiatement», dès réception d’une plainte liée au détournement de terres agricoles «quelle qu’en soit l’origine».

Interrogé sur les mesures juridiques prises au sujet de la distribution «illicite» de 65 hectares à «Dounia Parc» Alger, M. Louh a indiqué que «la réponse est contenue dans l’article 32 du code de procédure pénale».

« Toute autorité constituée, tout officier public ou fonctionnaire qui, dans l’exercice de ses fonctions, acquiert la connaissance d’un crime ou d’un délit, est tenu d’en donner avis sans délai au ministère public et de lui transmettre tous les renseignements, procès-verbaux et actes qui y sont relatifs », énonce l’article en question.

Il faut rappeler que le ministre de l’Aménagement du Territoire, du Tourisme et de l’Artisanat; Abdelouahab Nouri, avait fustigé, à Tipasa, le 25 août dernier, la distribution «illégale» de quelques 65 ha sur un total de 1.059 ha, du Parc des grands vents (Dounia parc) d’Alger, destinés à constituer un parc citadin de villégiature pour les habitants de la capitale.

Dans une déclaration à la presse, au terme d’une visite de travail dans la wilaya, le ministre s’est dit «abasourdi» après avoir pris connaissance du dossier Dounia parc, qualifiant la situation de “très grave” et nécessitant des “mesures urgentes et rigoureuses”.

« Des lots de terrains ont été distribués dans un irrespect total de la législation en la matière et loin de toute transparence, en vue de l’implantation de projets imaginaires, représentés pour la plupart d’entre eux, par des fast-foods», a souligné le ministre.

Après avoir souligné la résiliation, par ses services, des contrats relatifs à 96 projets, dont une quarantaine de fast-food, M. Nouri a soutenu qu’il est “impossible d’insuffler le développement du secteur touristique, par l’encouragement de la culture du fast-food, et du déni de la loi”, assurant que la distribution des lots en question s’est faite, également, en l’absence de plans d’aménagement territoriaux, d’où la gravité de la situation. S’exprimant à propos des bénéficiaires de ces lots, il a signalé qu’ils seront indemnisés, et que les terrains seront récupérés.

Samir Hamiche