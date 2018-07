<span style='text-decoration: underline;'>ES Sahel 5 - USM Bel Abbés 0 (Match amical)</span>:<br><span style='color:red;'>Lourde défaite et des interrogations</span>

C’est une entame caractérisée par une lourde défaite lors de la première confrontation amicale du club phare de la Mekerra. Face à l’Etoile Sportive du Sahel qui prépare la Champion’s League africaine, les poulains de Bouakkez Moez se sont inclinés par cinq buts à zéro (4 à 0 en première mi-temps).

Une humiliante défaite qui rappelle notre antérieur écrit que Moez a du pain sur la planche. Cette écrasante victoire du club tunisien, fut à sens unique où on avait constaté sur la chaîne de télévision de l’ESS, une équipe désorganisée de l’USMBA, des joueurs montrant un déficit physique et tactique et une défense passoire remaniée après avoir chassé l’ancien axial Ben Abderrahmane. Déjà, cette défaite de cinq à zéro commence à inquiéter les fervents supporters d’El Khadra car, plus le score encaissé, la prestation des camarades du gardien Ghoul a été médiocre. Quant aux cinq réalisations du club tunisien, elles étaient inscrites par Laouadi Karim sur pénalty, Ali Labriki, Kechida Ouajdi, Mori Amr (SP) et Samari Belgacemi. D’autres problèmes d’ordre financier ont surgi et le futur reste très indécis malgré la tentative de l’administration d’imposer un million de centimes pour l’obtention de la carte d’abonnement. En dépit de l’opération de sensibilisation auprès des supporters dans plusieurs quartiers, le prix de dix mille dinars est jugé hors de portée de notre jeunesse. Signalons, que les quatre derniers signataires sont les Bouda et Abassi (exilés puis retenus !!), Belguettaf et Belebna des espoirs et le milieu offensif issu de l’école du WAT, Touati. Des questions se posent sur l’utilité et l’efficacité de ce stage de Tunisie qui a vu l’absence de quatre titulaires, le gardien Khedairia et ses coéquipiers Zerrouki, Khali et Berrabah. B.Didéne