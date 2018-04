<span style='text-decoration: underline;'>Algérie Poste a Mostaganem </span>:<br><span style='color:red;'>L’ouverture bientôt du 70ème bureau</span>

Dans la wilaya de Mostaganem, Algérie Poste se rapproche davantage des citoyens.

En effet, ces dernières années, plusieurs bureaux de poste ont été réalisés et d’autres ont été rénovés pour répondre au mieux aux citoyens et très bientôt, un nouveau bureau de poste, doté de trois guichets et d’un logement d’astreinte, ouvrira au douar Raouaraoua dans la commune de Benabdelmalek Ramdane. Ainsi, avec l’ouverture de ce bureau, Algérie Poste comptera soixante dix dans la wilaya de Mostaganem. Six autres bureaux sont en cours de réalisation. Ils seront achevés cette année et ouverts au public. Aussi, les travaux de construction de deux bureaux seront lancés probablement à la fin de ce mois. Une fois ces bureaux de poste achevés, il y en aura soixante dix huit dans la wilaya. Il existe également dans cette wilaya, vingt trois distributeurs automatiques de billets.

Au niveau national, Algérie Poste, une entreprise commerciale publique, compte trois mille huit cent bureaux de poste et mille deux cent soixante dix distributeurs automatiques de billets. Mercredi dernier, une commission parlementaire, chargée les transports et de télécommunication, conduite par le député Chabane Laouer a beaucoup admiré la poste principale, située au centre-ville de Mostaganem et les bureaux de poste «Zaâraf Abdellah» et de la cité CIA ainsi que celui de Sidi Ali, baptisé Fezzari Ali, en effectuant une visite d’inspection. L’architecture, la propreté des lieux et les comportements des employés, ont été à l’origine de l’admiration des membres de ladite délégation dont certains de ses membres se sont photographiés à l’intérieur de ces bureaux de poste.

Des clients d’Algérie Poste rencontrés dans ces bureaux et à l’extérieur, n’ont pas manqué de dire à la commission parlementaire, qu’ils sont très satisfaits de la multiplication des bureaux de poste et des bonnes prestations fournies par le personnel. Cet état de fait n’est pas le fruit du hasard mais bien de savoir-faire et l’expérience ainsi que la bonne gouvernance du directeur de wilaya d’Algérie Poste Benosmane Bendehiba qui a su en quelques années, faire des employés, de vrais serviteurs dévoués, volontaires et sincères.