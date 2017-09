<span style='text-decoration: underline;'>Coopération </span>:<br><span style='color:red;'>L’UE accompagne l’Algérie dans le secteur de la Justice</span>

Les programmes d’appui de l’Union européenne destinés pour l’Algérie, continuent à se concrétiser dans les divers secteurs. Ainsi, un nouveau programme d’appui à la justice algérienne (PASJA), s’inscrivant dans le cadre de la réforme du secteur, a été officiellement lancé hier matin à Alger, par l’Algérie et l’Union européenne (UE).

«Le PSJA se veut un programme d’appui au secteur de la Justice en Algérie et s’inscrit dans la vision du président de la République Abdelaziz Bouteflika, qui a élevé la réforme de la Justice au rang de priorité nationale», ont précisé les animateurs de la cérémonie, tout en soulignant que ledit programme «s’intègre aux principaux axes de la politique gouvernementale dans le domaine de la Justice, lancée en septembre 2015».

Intervenant à cette occasion, le représentant du ministère de la Justice Aymen Baaziz, a indiqué que le lancement de ce programme «constitue un évènement d’une grande importance», relevant que son démarrage intervient où la réforme du secteur de la Justice est «dans une phase de consolidation». Il a également rappelé que cette réforme s’articule autour de plusieurs axes majeurs dont la formation des ressources humaines, la modernisation de la justice et la réforme pénitentiaire. «La promotion de la valorisation des ressources humaines constitue une priorité dans le processus de la réforme justice», a-t-il souligné, précisant à titre d’exemple, que le nombre de magistrats est passé de 2.500 en l’an 2000 à 6.200 en 2016 dont 42% sont des femmes.

Pour sa part, l’ambassadeur de l’UE en Algérie John O’Rourke, a fait savoir que le secteur de la Justice constitue un «axe clé» de la coopération entre l’Algérie et l’UE, notant que le PASJA s’inscrit dans la continuité de cette coopération et constitue «un programme ambitieux qui contribuera à renforcer l’Etat de droit». «Toutes les parties prenantes de ce programme ont reconnu l’intérêt et la pertinence de ce programme, ce qui est de bon augure pour sa mise en œuvre», a-t-il affirmé.

En outre, le PASJA «s’est fixé comme objectif global de contribuer au renforcement de l’Etat de droit et d’aider à garantir à tous les citoyens une justice de qualité, équitable et impartiale», ajoute-t-on. Ce programme est cofinancé par l’UE à hauteur de 9 millions d’euros par l’Algérie ainsi que la France avec des contributions respectives de 1,10 million d’euros et 450.000 euros soit, un montant total de 10,550 millions d’euros (environ 1,3 milliard de dinars). Il est mis en œuvre par deux opérateurs, à savoir Justice Coopération internationale (JCI) et l’UAP-PASJA (Consortium IBF/BIRD) et ce, pour une durée de 34 mois. Après Justice I et Justice II, le PASJA est le 3ème programme de soutien à la justice algérienne, bénéficiant d’un appui financier et technique de l’UE, indépendamment des diverses autres actions d’Euromed Justice et d’opérations de jumelage. A l’occasion du lancement officiel de ce nouveau programme, un séminaire se tiendra à la Résidence des Magistrats (El-Biar). Les trois objectifs de ce nouveau programme portent sur l’indépendance de la justice et la modernisation du fonctionnement des juridictions, l’amélioration de l’accès au droit et à la justice et l’appui institutionnel et le renforcement des capacités des acteurs de la justice. Concernant les principaux bénéficiaires du PASJA, il s’agit notamment du ministère de la Justice, de la Cour suprême, du Conseil supérieur de la magistrature, de l’Ecole supérieure de la magistrature, des greffiers, des avocats, des notaires et huissiers de justice.

Alger: Noreddine Oumessaoud