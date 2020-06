<span style='text-decoration: underline;'>Une requête adressée mardi au chef de l’exécutif local</span>:<br><span style='color:red;'>L’UGCAA appelle à la reprise des activités commerciales</span>

Le bureau local de l’Union générale des commerçants et artisans algériens (UGCAA) a adressé mardi 2 juin en cours, une requête urgente au wali d’Oran pour réclamer une reprise des activités commerciales, notamment celles de l’habillement, d’électroménager, de la pâtisserie et des ustensiles de cuisine, avec le respect strict des mesures de distanciation sociale et de prévention. Dans son communiqué, le bureau local avertit que la majorité des commerçants risque désormais la faillite en raison de la fermeture prolongée de leurs commerces.

Le bureau local de l’UGCAA appelle ainsi, à un allégement des mesures de confinement pour atténuer les lourdes conséquences de la crise sanitaire sur les commerçants qui sont soumis à de nombreuses charges (salaires, location, cotisations sociales…). Les appels à l’allégement des mesures de confinement se sont multipliés ces derniers jours à travers le territoire national.

Plusieurs actions de contestation des commerçants, ont eu lieu à Oran, Béjaia, Tlemcen et dans d’autres villes du pays. Dans la wilaya d’Oran, les chauffeurs de taxis, les gérants des auto-écoles et autres propriétaires de commerces, ont observé des rassemblements pour exiger la reprise des activités commerciales.

Il est à noter que le ministère de l’Intérieur, des Collectivités locales et de l’Aménagement du territoire, a révélé vers la fin de la semaine écoulée que le nombre des bénéficiaires de l’allocation décidée par le président de la République en faveur des personnes impactées par la pandémie du coronavirus (Covid-19), s’élève à près de 322.000. Le nombre des bénéficiaires de cette allocation de 10.000 da, inscrits sur les listes visées par les directeurs locaux concernés jusqu’au 27 mai en cours, après assainissement des listes, a atteint 321.955. Cette allocation a déjà été versée au profit de 135.687 bénéficiaires, selon la même source, tandis que 76.674 dossiers se trouvent au niveau des services décentralisés de l’Etat et 29.734 autres en attente des procédures comptables au niveau des services de la wilaya. 64.808 autres dossiers sont déposés aux services des trésoriers des wilayas pour l’opération de paiement et 15.052 au niveau des services de la poste et des banques pour l’opération de versement de cette allocation sur les comptes postaux courants (CCP) ou les comptes bancaires des bénéficiaires.

H. Maalem