<span style='text-decoration: underline;'>Affaires religieuses </span>:<br><span style='color:red;'>L’UGTA dénonce les attaques dont font l’objet les imams</span>

L’Union générale des travailleurs algériens (UGTA) a dénoncé la campagne menée ces derniers jours par des extrémistes et fanatiques religieux contre les imams et les employés du Affaires religieuses et des Wafks.

A travers un communiqué rendu public dimanche, l’UGTA a affirmé qu’elle soutient les victimes de menaces et d’attaques verbales adressées aux imams par les ennemis du référent religieux de la nation et les principes du peuple algérien. «Le peuple algérien, hommes et femmes, va demeurer soudé face contre ces attaques et fera aux différentes tentatives de déstabilisation», peut-on lire sur le même communiqué signé par le Secrétaire général de l’UGTA, Abdelmadjid Sidi Saïd. La centrale syndicale a tenu à saluer le travail difficile des imams et représentants du ministère des Affaires religieuses et Wakfs.

L’UGTA a appelé également les autorités d’actionner la justice pour faire face aux meneurs de menaces contres les imams.

Il est à rappeler que ces derniers jours la presse nationale a fait un état de menaces lancées par des salafistes à l’encontre d’un Imam qui exerce à Oran.

Il s’agit de l’imam de la mosquée Omar Ibn Al Khattab, sise dans la ville d’Oran qui a été victime récemment, d’une agression perpétrée par un groupe de salafistes. Les individus, qui voulaient terroriser l’imam, ont profané l’intérieur du lieu de culte en taguant les murs d’inscriptions appelant au meurtre et déposé un linceul devant la porte de ladite mosquée, signant ainsi clairement leur menace de mort à l’endroit de l’imam. Un épisode plus que traumatisant pour le directeur des prières de la mosquée et pour l’ensemble des croyants la fréquentant.

De son côté, le ministre de l’Intérieur Noureddine Bedoui a annoncé avoir «pris des mesures» pour la protection de ces fonctionnaires qui se plaignent ces derniers temps d’agressions. «Conscient des dernières préoccupations de nos imams en ce qui concerne leur sécurité et leur tranquillité menacées par des actes d’agression et de violence verbale, qui restent isolés, le ministère de l’Intérieur, des Collectivités locales et de l’Aménagement du territoire, confirme avoir pris immédiatement les mesures qui s’imposent devant une telle situation», indique en effet un communiqué des services du ministère de l’Intérieur.

Le document ajoute le ministère, a instruit les walis et les services de sécurité d’«assurer la sécurité et la tranquillité de nos imams et leur fournir toute la protection et les conditions favorables à l’exercice de leur noble tâche».