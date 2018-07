<span style='text-decoration: underline;'>....</span>:<br><span style='color:red;'>Luis Enrique nouveau sélectionneur de l’Espagne ?</span>

Fernando Hierro, démis de ses fonctions dimanche, pourrait être remplacé à la tête de la sélection espagnole par Luis Enrique. L’ancien barcelonais est libre après avoir quitté la Catalogne en 2017.

Sans poste depuis son départ du Barça en 2017, Luis Enrique est en passe de se retrouver sélectionneur de l’Espagne. Après avoir limogé Fernando Hierro, la fédération espagnole a annoncé que deux conférences de presse seraient tenues aujourd’hui à 11h30 et 12h30. Pour rappel, Hierro était arrivé à la veille de la Coupe du monde pour palier l’éviction de Julen Lopetegui parti au Real Madrid. Mais il n’a pas survécu à l’échec de ce Mondial achevé par une élimination aux tirs au but en huitième de finale face à la Russie. D’après les médias espagnols, et notamment Marca qui en fait sa Une, Luis Enrique est le favori pour reprendre le poste alors que Michel, Quique Sanchez Flores et même Roberto Martinez (actuel sélectionneur belge) ont été cités.