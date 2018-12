<span style='text-decoration: underline;'>Les champions du monde mal notés, Mbappé prix Kopa</span>:<br><span style='color:red;'>Luka Modric sacré Ballon d’Or 2018</span>

Luka Modric a décroché ce lundi le Ballon d’Or France Football 2018 au Grand Palais, à Paris. Le meilleur joueur de la dernière Coupe du Monde devance Cristiano Ronaldo et Antoine Griezmann. Luka Modric a décroché ce lundi le Ballon d’Or France Football 2018 au Grand Palais, à Paris.

Cette récompense vient conclure une année 2018 fantastique pour le natif de Zadar. Vainqueur de sa troisième Ligue des Champions d’affilée avec le Real Madrid, Modric a en plus guidé la Croatie jusqu’en finale de la Coupe du Monde. La sélection au damier, battue seulement par la France (2-4), a réalisé une performance historique en décrochant la médaille d’argent en Russie. Fort logiquement, le capitaine croate, 33 ans, a été désigné meilleur joueur du Mondial, devant Eden Hazard et Antoine Griezmann. Il est aussi l’une des pièces maîtresses du Real Madrid, qui domine l’Europe depuis trois saisons. S’il n’a pas forcément brillé sur le plan statistique (1 seul but en Liga, 0 en Ligue des Champions), le chef d’orchestre du club madrilène a su convaincre le panel des votants de le placer en tête.

Zinédine Zidane, dernier français à avoir remporté le prestigieux trophée individuel en 1998, attend toujours son successeur. Kylian Mbappé, Antoine Griezmann et Raphaël Varane auraient pu espérer rejoindre leur illustre aîné au palmarès. Ce ne sera pas pour cette année. Comme en 2016, Antoine Griezmann termine sur la troisième marche du podium malgré une année exceptionnelle sur le plan personnel et collectif (Coupe du Monde, Ligue Europa et Supercoupe d’Europe). Septième l’année dernière, Kylian Mbappé progresse de trois rangs et termine quatrième. L’élimination du PSG en huitièmes de finale de la Ligue des Champions face au Real Madrid l’empêche d’aller voir plus haut. Le prodige du football français se consolera en étant le premier joueur de l’Histoire à remporter le Trophée Kopa, la nouvelle récompense décernée au meilleur joueur de moins de 21 ans de l’année.

Seul joueur à avoir remporter la Coupe du Monde et la Ligue des Champions en 2018, Raphaël Varane n’est que septième derrière Lionel Messi et Mohamed Salah.