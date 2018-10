Au lendemain de la visite du ministre mauritanien des Affaires étrangères, le ministre algérien du Commerce conduit, aujourd’hui, une délégation d’opérateurs économiques dans le cadre d’un Salon dédié à la promotion du produit algérien en Mauritanie, considéré comme l’une des portes de l’Afrique de l’Ouest. Cet échange de ministres, mais également la dynamique qu’il sous-tend, amène à suggérer que les relations entre les deux pays sont sur la bonne voie. C’est même un exemple à suivre, en ce sens que tout rapprochement économique, commercial et social constitue une base solide au développement de politique de voisinage mutuellement bénéfique.

C'est là exactement le vœu de tous de l'Algérie depuis le sommet de l'UMA de Zéralda. Le temps a passé et on allait finir par ne plus y croire. Seulement voilà les trois pays, Algérie-Tunisie-Mauritanie, démontrent au jour le jour que l'union est possible. C'est peut-être la principale leçon de toutes les crises que cette région a connues. Qu'il reste l'obstacle marocain et le chaos libyen pour construire l'UMA à cinq, il devrait être possible d'initier une organisation à trois, en attendant des jours meilleurs…

C’est là exactement le vœu de tous de l’Algérie depuis le sommet de l’UMA de Zéralda. Le temps a passé et on allait finir par ne plus y croire. Seulement voilà les trois pays, Algérie-Tunisie-Mauritanie, démontrent au jour le jour que l’union est possible. C’est peut-être la principale leçon de toutes les crises que cette région a connues. Qu’il reste l’obstacle marocain et le chaos libyen pour construire l’UMA à cinq, il devrait être possible d’initier une organisation à trois, en attendant des jours meilleurs…

Par Smaïl Daoudi