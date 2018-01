Le dernier échange entre le ministre algérien des Affaires étrangères et son homologue marocain, a donné l’impression d’être un peu plus important, que simplement protocolaire. Les deux hommes se sont dit des choses qu’ils ont certes l’habitude de se dire, mais cette fois, on a cru apercevoir quelque chose de nouveau dans l’attitude par trop amicale à l’aéroport d’Alger. Mais la phrase du ministre marocain qui a affirmé que sa présence à Alger, n’avait rien de bilatérale et la réplique de son collègue algérien qui a confirmé le propos, a fini par faire tomber l’espoir d’un réchauffement des relations algéro-marocaines. Il faut dire, que c’est par cet axe Alger-Rabat, qui refuse de naître, que les peuples du Maghreb pourront enfin goûter aux «joies» de l’unité retrouvée.

Allez disons-le franchement, le Maghreb donne une piètre image de lui dans le monde. On ne peut pas dire, que les signes de bonne volonté que l’on peut lire dans les messages que s’échangent les chefs d’Etats, à chaque anniversaire de l’UMA, que cet ensemble va mieux. Le silence sidéral entre l’Algérie et le Maroc, en dit long, sur le chemin qui doit être parcouru, pour espérer peut-être, arriver à construire un petit quelque chose.

On aimerait bien voir ce très espéré Sommet de l’UMA, se tenir enfin. Mais, l’on sait très bien, que même si l’Algérie et le Maroc s’engageaient sur la plus belle lune de miel de l’histoire de la région, il n’y aura pas de Sommet de l’UMA. Et pour cause, la Libye, proie des Occidentaux et de ses propres démons, brûle de partout. Qu’on le veuille ou pas, l’Otan a détruit une région maghrébine. Le grand Maghreb est agressé, au vu et au su des Maghrébins qui ont trouvé le moyen de diverger sur l’attitude à avoir vis-à-vis de la crise libyenne. Celle-ci est aujourd’hui au menu des 5+5.

Allez, osons dire la stricte vérité, concernant cet «espoir» censé naître un jour ou l’autre, comme l’a suggéré Abdelkader Messahel, lorsqu’il a affirmé, que les frontières entre l’Algérie et le Maroc, ne resteront pas fermées éternellement. Cette vérité, tient au fait que la région est au centre d’une braise «révolutionnaire», que l’Occident a entretenue à coup de bombes. Le Maghreb n’est certainement pas, à un message près pour se construire. L’UMA qui était un rêve inabouti, a tendance à prendre des allures de fantasme.

Par Smaïl Daoudi