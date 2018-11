L’appel de l’Algérie de relancer le Conseil des ministres des Affaires étrangères de l’Union du Maghreb Arabe (UMA) est porteur d’espoir quant à l’édification du Maghreb. Il peut être même considéré comme un acte décisif et central dans le processus de l’édification de l’UMA. C’est d’autant plus vrai que le communiqué du ministère des Affaires étrangères, rendu public jeudi dernier, a suscité de multiples réactions positives. On peut même « oser » espérer la naissance d’un sentiment de relance que se partagent de nombreux observateurs, qui s’attendent à ce que l’appel d’Alger soit relayé par une franche disponibilité de «petits» pays du Maghreb, à l’image de la Libye et de la Mauritanie. Quant au Maroc, par qui le blocage est arrivé, demeure le problème et une grande partie de la solution.

L’espoir né de l’appel d’Alger se résume en une volonté à donner plus d’importance au développement des relations entre les voisins immédiats que d’aller chercher de faux soutiens en Europe et au Moyen-Orient et même à la CDAO.

Les demandes d’aide clairement formulée par les responsables des pays dit «mineurs» de l’UMA, en matière économique et sécuritaire ont ceci de réellement intéressant, c’est qu’ils cimentent l’unité maghrébine. Il faut dire, au passage, que ces pays devraient trouver en face d’eux, en cas de réussite de l’initiative algérienne, des responsables véritablement à l’écoute et tout à fait disposés à apporter l’expérience et l’expertise des cadres algériens pour permettre aux peuples maghrébins de sortir de la phase de transition avec le moins de dégâts possibles.

En montrant une grande disponibilité à l’égard de ses voisins, l’Algérie et le Maroc, soit dit en passant, ne feront que défendre leurs propres intérêts et ceux du Maghreb. Et pour cause, et l’histoire récente le prouve quotidiennement, les aides européennes et moyen-orientales sont toujours assorties de certaines conditions qui, au final, mettent les gouvernements des pays dans une situation conflictuelle avec leurs propres sociétés. Ce n’est pas ce que cherchent les Etats de la région.

Les « révolutions » maghrébines ont mis les responsables Maghrébins devant une situation inédite qui les obligent, à travers une coopération intra-région, à trouver des solutions aux nouveaux problèmes. Une réaction volontariste des «petits» sera salutaire au sens où elle donne une nouvelle chance historique au Maghreb de s’unir sans intervention étrangère. Cela dit, nous n’en sommes qu’au début de ce nouveau processus. Mais l’espoir de voir un nouveau Maghreb émerger est de mise. En fait, l’union du Maghreb n’est pas si utopique que cela.

Par Smaïl Daoudi