<span style='text-decoration: underline;'>Belhimer à propos de la communication gouvernementale </span>:<br><span style='color:red;'>«L’un des piliers de la nouvelle République»  </span>

Amar Belhimer a mis en évidence le respect du droit à l’information et la liberté d’exercice de la profession de journaliste. Un aspect central dans toute démocratie et la nouvelle République semble se diriger vers cet objectif stratégique.

La communication est élevée au rang de nécessité supérieure par le président de la République qui lui accorde une importance particulière et travaille à «la création d’un environnement favorable au renforcement du professionnalisme des médias et des journalistes», a révélé, hier, le ministre de la Communication, Porte-parole du gouvernement Amar Belhimer. «Le président Tebboune fait de la communication l’un des piliers de la nouvelle République à travers l’intérêt particulier qu’il accorde au secteur et aux professionnels des médias traditionnels et nouveaux», a déclaré le ministre à l’ouverture de la réunion annuelle des coordinateurs des radios et télévisions arabes.

Amar Belhimer a mis en évidence le respect du droit à l’information et la liberté d’exercice de la profession de journaliste. Un aspect central dans toute démocratie et la nouvelle République semble se diriger vers cet objectif stratégique, souligne en substance, le porte-parole du gouvernement, non sans relever l’importance du «respect des règles éthiques et de la déontologie de la profession et la création de «toutes les conditions susceptibles de renforcer le professionnalisme des médias et des journalistes». Cette profession de foi qui passe pour être le credo de la présidence de la République trouvera son application grâce notamment au développement du numérique en Algérie. A ce propos, M. Belhimer a révélé l’intention de son département s’engager d’importantes réformes destinées à permettre au secteur de se mettre au diapason des nouvelles technologies. Ce travail qui concernera principalement le service public est un acte majeur du ministère de la Communication. Belhimer dira à cet effet qu’«un intérêt particulier est accordé à la promotion de la communication institutionnelle, à la formation et à la mise à niveau, notamment de la presse électronique et de proximité, ainsi qu’à la finalisation du passage au numérique dans les plus brefs délais». La voie est ainsi tracée et la communication gouvernementale devra performer pour mériter la confiance des Algériens.

La confiance est un facteur essentiel dans la conduite du Président Tebboune qui a fait en sorte à ce que l’Algérie connaisse une nouvelle ère depuis l’élection présidentielle. «L’une des caractéristiques de cette nouvelle ère consiste à œuvrer à la concrétisation du projet d’édification d’une nouvelle République basée sur la bonne gouvernance, la transparence et la démocratie», retient le ministre de la Communication. M. Belhimer a indiqué, à ce propos, que «l’objectif est la conjugaison des efforts pour permettre au secteur de la communication d’être au service de la promotion des droits de l’homme, des valeurs citoyennes et la réalisation du développement durable».

Le ministre ne manquera pas de pointer du doigt l’avancée technologique qui, tout en constituant une donne positive, n’a pas moins mis les Etats en situation de fragilité en ce qui concerne leur souveraineté. Il en est résulté que les Etats qui détiennent les nouvelles technologies d’instaurer leur suprématie. Cette situation, a-t-il poursuivi, «nous met, nous les Arabes, dans l’obligation de réactiver notre rôle en tant que front uni pour créer et échanger des produits de qualité en vue de sauvegarder notre identité et défendre nos causes». Transition toute faite pour évoquer l’enjeu de la communication à l’échelle arabe.

Anissa Mesdouf