<span style='text-decoration: underline;'>Lutte contre l’immigration clandestine </span>:<br><span style='color:red;'>L’Union européenne s’implique dans la sensibilisation</span>

La Commission européenne lance un appel à propositions à l’attention d’ONG, d’organismes publics et organisation internationales, afin de financer des projets de sensibilisation contre les risques de l’immigration irrégulière en Algérie, ainsi que dans 7 autres pays africains.

Le projet en question, vise notamment, à fournir des informations fiables sur les risques de l’immigration irrégulière, ainsi que sur les alternatives juridiques qui existent, en matière de migration et les opportunités économiques, de rester dans le pays d’origine, indique un communiqué de l’Union européenne.

Dans le cadre de l’Asylum Migration and Intégration, Fund (AMIF), instrument européen, visant à soutenir des actions dans le domaine de la gestion des flux migratoires, la Commission européenne lance un appel à propositions pour financer des projets de sensibilisation contre les risques de l’immigration irrégulière dans 8 pays africains: Algérie, Gambie, Guinée Conakry, Côte d’Ivoire, Niger, Mali, Maroc, Sénégal et Tunisie, souligne le même document, précisant que ce projet vise à «financer des compagnes d’information et de sensibilisation dans le but de prévenir contre l’immigration irrégulière et en particulier, le trafic de migrants et la traite des êtres humains, tel que défini dans le programme de travail annuel de l’AMIF pour 2017».

L’objectif général du présent appel à propositions, est de contribuer au changement de perception et de comportement des ressortissants de pays tiers qui envisagent de migrer irrégulièrement vers l’UE et les principaux influenceurs de leurs décisions.

Il s’agit de soutenir des projets qui poursuivent les objectifs spécifiques suivants: fournir des informations fiables, factuelles et équilibrées, sur les risques de l’immigration irrégulière, pendant le voyage et après l’arrivée, ainsi que sur les alternatives juridiques pertinentes à l’immigration et les opportunités économiques de rester dans le pays d’origine, permettre à des voix crédibles, de contrer les récits de passeurs de migrants; renforcer la coopération multipartite entre des acteurs tels que la société civile, les organisations, les chercheurs, les médias, les acteurs étatiques locaux, la diaspora et les autres parties prenantes concernées et aussi améliorer la durabilité des activités de communication.

L’appel est ouvert aux candidats suivants: organismes publics, organisations à but non lucratif non publiques, ou organisations internationales, si elles sont établies dans un État membre, participant à l’AMIF.

À noter, que les demandes doivent être soumises par un consortium, entre au moins deux entités, couvrant un seul pays tiers de la liste ci-dessus et sollicitant un cofinancement de l’UE, égal ou supérieur à 500 000 Euros, et égal ou inférieur à 1 000 000 d’Euros. La durée du projet sera de 18 mois maximum.

Alger: Noreddine Oumessaoud