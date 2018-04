<span style='text-decoration: underline;'>Viande </span>:<br><span style='color:red;'>L’Union européenne veut décrocher sa part du marché algérien</span>

Les opportunités d’affaires algéro-européennes dans la filière de la viande bovine, ont été soulignées hier lors d’une conférence de presse organisée à Alger dans le cadre du programme de promotion en faveur de la viande bovine européenne sur le marché algérien.

L’EU estime que «l’Algérie représente, en effet, un gros potentiel en matière – de viande bovine – ingrédient qui demeure indispensable dans la gastronomie algérienne. Lors des grands évènements (mariages, naissances, réceptions, le mois sacré du Ramadhan etc.), la viande est un aliment incontournable que l’on retrouve dans la majorité des plats».

La même source estime toutefois, que «le taux d’autosuffisance en viande bovine sur le marché local, est de 55%. L’Algérie compte seulement 2 millions de têtes de bovins et 25 millions de têtes d’ovins, une quantité en deçà des besoins de la population dans un pays qui compte 40 millions d’habitants.

C’est dans ce contexte que la viande bovine européenne interviendra pour offrir au consommateur algérien le meilleur rapport qualité/prix, en mettant à profit la proximité géographique entre l’Europe et l’Algérie pour réduire les coûts».

Pour l’EU, il s’agit donc de mettre sur le marché local de la «viande européenne de qualité, produite selon un mode d’élevage naturel (en France par exemple les bovins à viande sont nourris à 80% d’herbe et de foin et à 92% d’aliments végétaux provenant de la ferme) avec une traçabilité exemplaire, obligatoire dans toute l’Europe. Issue de la riche histoire des territoires en Europe, la viande bovine européenne est réputée par ses hautes valeurs nutritionnelles et sa grande variété de goûts qui ravissent le plus exigeant des consommateurs» affirme-t-on.

Élevées sur des terres bénéficiant d’un climat océanique tempéré qui favorise la pousse de l’herbe, les races bovines européennes, sont originaires de terroirs très variés (22 races dont 11 races à viande par exemple en France). La production de la viande bovine européenne est aussi caractérisée par une découpe minutieuse et anatomique unique qui a fait l’objet d’une démonstration par un boucher européen, en marge de la conférence de presse.

Pour promouvoir ce produit de grande qualité, l’EU a fait savoir «qu’une délégation d’opérateurs européens, provenant plus particulièrement de France, a effectué une visite en Algérie afin d’explorer le marché algérien et discuter des opportunités d’affaires avec les professionnels algériens de la filière de la viande bovine».

Un séminaire technique de présentation de la filière avait été organisé mardi 17 avril 2018 à Alger, destiné particulièrement aux importateurs et grossistes de viande, aux bouchers traditionnels, ainsi qu’aux professionnels de la restauration afin d’encourager le référencement des produits sur le marché. Des rendez-vous d’affaires BtoB entre producteurs et agents locaux, ont été également organisés lors de cet évènement.

A noter, que l’Europe est le 3ème producteur mondial de viande bovine, avec 7,8 millions de tonnes produites en 2016. 20% de cette production provient de la France, premier producteur européen.

Alger: Samir Hamiche