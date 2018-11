<span style='text-decoration: underline;'>Etablissement Hospitalo-Universitaire d’Oran </span>:<br><span style='color:red;'>L’unité de soins palliatifs inaugurée jeudi prochain</span>

L’unité de soins palliatifs relevant de l’Etablissement Hospitalo-universitaire (EHU) sera inaugurée jeudi prochain (29 novembre), a-t-on appris hier auprès de cet établissement hospitalier. Cette entité est destinée aux personnes atteintes des maladies graves, évolutives ou terminales.

La création de cette entité qui est un élément du plan cancer, a pour objectif d’apporter aux patients l’assistance nécessaire afin d’alléger leurs souffrances, améliorer le confort des patients porteurs des pathologies lourdes et procurer le soulagement de la douleur et des autres symptômes gênants en mettant à leur disposition toute l’arsenal de soins palliatifs et de soutien.

Les spécialités impliquées dans une première phase sont : l’oncologie, la médecine interne et la réanimation médicale. L’entité pourrait ultérieurement faire participer d’autres spécialités dans le cadre de l’élargissement de ses missions.

Notons que l’entité de soins palliatifs et de support est constituée d’une unité d’hospitalisation classique, une unité d’hôpital du jour et HAD, une unité de prise en charge de la douleur ainsi qu’un bloc technique de mise en condition pour la réalisation des actes médicaux. Ses unités visant la prise en charge des symptômes découlant de l’évolution de la maladie ou des effets secondaires thérapeutiques chirurgicaux et médicaux en assurant l’accueil de consultation et d’urgence et la prise en charge psychologique en liaison avec la cellule d’écoute de l’hôpital. Notons que durant la même journée, Le service pilote de soins palliatifs et de support de l’EHU d’Oran, organise une journée de réflexion sur les soins palliatifs.

Avec la contribution du groupe « soins palliatifs » du plan cancer, cette journée vise à déterminer la notion d’accompagnement palliatif, ce nouveau concept de soin correspond à une vision humaniste de la médecine préoccupée de la prise en charge de la souffrance globale du malade traversant une phase critique d’une affection potentiellement mortelle ou vivant la période terminale de sa vie, en sus, ces soins peuvent indubitablement influencer de manière positive l’évolution de la maladie et augmenter le taux de survie tout comme les autres traitements.

Cette journée englobera diverses spécialités, à l’instar de la réanimation, oncologie médicale, médecine interne, chirurgie générale et la radiothérapie, attendu que l’orientation vers une unité de soins palliatifs est une décision pluridisciplinaire, qui est proposée par l’ensemble des acteurs de santé qui soignent la personne malade en accord avec celle-ci et avec son entourage. En effet, un programme incluant différentes facettes de cette discipline, a été établi est composé de deux séances, ainsi qu’une réunion élargie en table ronde qui permettra aux participants de poser des questions et de partager leurs expériences dans le dessein de faire le point sur les bases d’un plan d’action pour la promotion des soins de support et de soins palliatifs dans tous leurs aspects; organisation, fonctionnement, formation et recherche.

Fethi Mohamed