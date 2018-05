L’Algérie a pu au début de cette décennie déjouer toutes les tentatives de déstabilisation dont elle était une cible privilégiée. Grâce aux décisions prises au moment opportun, alors que le maudit printemps arabe faisait rage dans notre région, notre pays a pu éviter cette vague destructrice et sorti indemne d’une diabolique machination élaborée dans les laboratoires étrangers. Le peuple a saisi le risque et la manipulation et répondu favorablement aux appels au calme en ce janvier 2011.

Mais, si l’Algérie a pu dépasser ce premier écueil, il n’en demeure pas moins qu’elle reste visée par d’autres manœuvres de déstabilisation. Ceux qui à l’intérieur explique que ce n’est là que des «subterfuges du pouvoir» pour détourner le regard des Algériens sur d’autres problèmes, ont aujourd’hui la preuve que le diabolique plan est toujours en cours.

Notre pays est aujourd’hui le seul pays stable dans toute la région du Maghreb et du Sahel et cet état de fait et cette vérité n’est pas vue avec des yeux bienveillants par nos ennemis. Les récentes attaques tout aussi virulentes que fantaisistes de notre voisin de l’ouest, qui s’est appuyé sur des renseignements du Mossad, révèlent que la machination est plus diabolique que l’on croyait. Les positions bizarres et condamnables de la Ligue arabe et de l’OCI, qui prennent position pour Rabat dans les derniers développements, considérant le Sahara Occidental comme un territoire marocain, faisant ainsi fi des résolutions onusiennes qui considèrent ce conflit comme une question de décolonisation, n’est pas une position instantanée, mais un plan savamment échafaudé pour faire plier notre pays et envoyer des lettres claires d’intimidation.

Sur le plan économique on assiste aussi à une offensive de l’Union Européenne qui pose plusieurs interrogations, puisque cette entité refuse à l’Algérie le droit de mettre en action les meilleurs outils de sortie de crise qui frappe le pays depuis la chute brutale des prix du pétrole.

Rien dans ce qui se passe n’est innocent, et si on ajoute à tout cela les menaces qui nous guettent sur nos frontières, on saisit au mieux la délicatesse de cette situation qui appelle au renforcement des rangs à l’intérieur du pays. Ceux qui n’ont pas compris, dans l’opposition et ailleurs, à quel point la chose est des plus graves, assumeront les conséquences s’ils restent dans leur même discours politique et ne font pas bloc autour du peuple et de la nation toute entière.

Par Abdelmadjid Blidi