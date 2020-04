<span style='text-decoration: underline;'>Coronavirus</span>:<br><span style='color:red;'>L’Université d’Oran-1 édite un guide d’initiation à sa plateforme d’e-learning </span>

Un guide d’initiation à la plateforme d’e-learning de l’Université d’Oran-1 «Ahmed Benbella» a été élaboré au profit du corps académique de cet établissement d’enseignement supérieur, a-t-on appris jeudi de la coordinatrice de cette action, Asma Bengueddache.

L’édition de ce guide en ligne entre dans le cadre des dispositions prises par la tutelle face à la conjoncture sanitaire marquée par le confinement et la distanciation pour prévenir contre le coronavirus, a-t-elle indiqué, signalant que 77% des supports pédagogiques sont déjà accessibles.

La plateforme d’enseignement à distance de l’Université d’Oran 1 remonte à quelques années, mais sa réactivation est devenue impérative suite à la déclaration de la pandémie», a expliqué la coordinatrice, également enseignante-chercheur au département d’informatique à cet établissement d’enseignement supérieur.

Le guide permet aux enseignants de découvrir comment utiliser les différentes options de la plateforme pour la mise en ligne de leurs cours au profit des étudiants, a-t-elle fait savoir, soulignant que deux autres guides sont en voie de publication dédiés à «l’organisation des devoirs» et au «travail en groupe» (visioconférence).La démarche proposant des supports pédagogiques figure parmi les principales mesures retenues par le ministère de l’Enseignement supérieur et de la Recherche scientifique en telle conjoncture sanitaire, a-t-on ajouté.