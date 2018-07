L’urbanisme local en question

Il est parfois difficile de lire et de comprendre, certaines élucubrations grotesques, érigées en «discours pédagogiques» sur l’urbanisme local et son évolution et qui sont de temps à autre publiées dans un journal réputé pourtant pour la qualité et le professionnalisme dans le traitement de l’information. Ce fut le cas hier pour les lecteurs qui auraient réussi à lire jusqu’au bout, un texte traitant des «urbanismes importés» et dénonçant ceux qui «s’effraient de constater la disparition de Sidi El-Houari colonial». Il faut bien sûr prendre les mots dans leur contexte. Mais en l’occurrence, rien ne permet de saisir la portée de ces affirmations et critiques abusives, visant les élites oranaises qui militent pour la préservation du patrimoine de leur ville. Ni d’ailleurs envers l’Etat et les pouvoirs publics, réduits à «des «producteurs de logements en masse, laids et dévalorisant des paysages». Sans remettre en cause le droit de chacun d’exprimer ses idées et ses opinions, on peut cependant, s’interroger, sur l’utilité et l’objectivité de ces «réflexions» par ailleurs mal exprimées qui vont à contre-sens de l’histoire urbaine de la ville et de ses ambitions. Sidi El Houari, le quartier-emblème de la Cité millénaire, mérite mille et une fois d’être réhabilité, restauré, préservé, restructuré, embelli…peu importe le terme pour l’oranais anonyme, profane en matière d’architecture et de philosophie urbaine. Sidi El Houari qui abrite le mausolée du Saint Patron de la ville, est visité par des centaines de milliers d’Algériens, venus parfois de wilayas lointaines. Loin d’être un endroit isolé et devant être oublié, il est au contraire, au cœur des préoccupations des élites oranaises et des autorités locales qui depuis ces dernières semaines, multiplient les efforts pour la mise en œuvre du plan de sauvegarde du quartier. Une mise en œuvre devant répondre il est vrai, à certains critères, alliant le pragmatisme à la réalité du terrain, truffé par les déficits cumulés et les dérives héritées. Le squat des immeubles en ruine évacués, le retard dans les projets de démolition des vieilles carcasses ou de réhabilitation des bâtiments, la gestion globale du parc immobilier, l’amélioration urbaine du quartier et bien d’autres dossiers, sont aujourd’hui pris en charge par les pouvoirs publics, avec les moyens et les compétences disponibles. Mais comme dit l’adage, «à l’impossible, nul n’est tenu…». D’autant plus, que le terrain d’implication des élites oranaises dans cet épineux dossier de l’urbanisme, souffre lui aussi, depuis très longtemps, de grandes insuffisances en termes de mobilisation, de coordination et «d’entente cordiale», indispensables à tout projet d’amélioration et de changement.

Par S.Benali