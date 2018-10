<span style='text-decoration: underline;'>Mostaganem</span>:<br><span style='color:red;'>L’urgence d’ouvrir l’hôpital de 240 lits est de taille</span>

Ce n’est qu’après le pain et la santé que le premier besoin du peuple est l’instruction. Auparavant, l’épidémie de choléra sévissait dans le pays, notamment dans les régions où l’eau potable manquait et les réseaux d’assainissement inexistants.

Le président de la République, le défunt Houari Boumediene, faisait pleuvoir des instructions sur les walis pour l’éradication de ladite maladie contagieuse et parfois mortelle.

A cette époque, au cours d’une réunion des chefs de daïras, des responsables de la Santé et des maires, le secrétaire général de la wilaya, représentant le wali, a clairement dit entre autres, s’adressant aux représentants des collectivités locales: vous devrez consacrer les budgets alloués à la réalisation des classes et à l’éradication du choléra. Un enfant malade n’a pas besoin d’une école mais de l’hôpital. C’est pour cela qu’aujourd’hui l’ouverture de l’hôpital de deux cent quarante lits dont le début de construction remonte à 2006, s’impose, et doit intervenir rapidement.

Les ministères concernés, doivent débloquer les crédits pour l’achat d’appareils et instruments médicaux, condition sine qua non pour pouvoir suivre cet hôpital que tout le monde attend. L’établissement public hospitalier «Che Guevara» de Mostaganem datant de l’époque coloniale, n’est plus en mesure de satisfaire de manière convenable les besoins sanitaires de la population.

Avec l’épidémie de rougeole qui sévit depuis quatre mois, il a fallu installer les personnes, adultes et enfants touchées par le virus de la rougeole aux services des urgences médicales et dans une salle prévue initialement pour abriter un service d’encopédiatrie, car, le service contagieux est saturé. Ainsi, les efforts des responsables ne peuvent être que vains, si rien n’est entrepris au niveau central pour ouvrir rapidement l’hôpital des 240 lits.

Charef.N