<span style='text-decoration: underline;'>Ligue des champions d’Afrique (1ère journée) </span>:<br><span style='color:red;'>L’USMA et la JSK à domicile pour démarrer du bon pied</span>

Les deux représentants algériens en Ligue des champions d’Afrique de football, l’USM Alger et la JS Kabylie, entameront la phase de poules à domicile, respectivement face aux Marocains du WA Casablanca et Congolais de l’AS Vita Club, avec l’intention de réussir leur départ, à l’occasion de la première journée prévue vendredi et samedi.

L’USMA, qualifiée aux dépens des Kényans de Gor Mahia, sera certainement mise à rude épreuve samedi par le WAC au stade Mustapha-Tchaker de Blida (17h00), dans un derby maghrébin indécis et ouvert à tous les pronostics, dans le cadre du groupe C.

Les deux équipes traversent une période difficile. Auteur d’un seul point lors des deux derniers matchs de Ligue 1, l’USMA est appelée à relever la tête face aux Wydadis, éliminés en 1/8 de finale de Coupe arabe des clubs par leurs voisins du Raja après un match retour fou (4-4, 1-1 à l’aller). Le WAC a été également battu lors de son précédent match en championnat, à domicile par la RS Berkane (1-0). «C’est vrai que le tirage dont nous avons hérité est très difficile, mais nous sommes aussi un grand club et nous avons des ambitions. Ce premier match est très important, d’autant plus que nous jouerons chez nous. Un bon démarrage est plus que nécessaire, donc il nous faudra gagner ce match pour nous mettre dans les meilleures conditions possibles», a indiqué le milieu relayeur des «Rouge et Noir», Tahar Benkhelifa. Rappelons que le stade Omar-Hamadi (Alger) n’a pas été homologué par la Confédération africaine (CAF) pour abriter des matchs de la compétition continentale. Idem pour celui du 20-Août, alors que le 5-Juillet a été fermé pour subir des travaux. L’autre rencontre de cette poule C opposera samedi les Sud-africains de Mamelodi Sundowns et les Angolais de Petro Atletico (20h00). De son côté, la JS Kabylie, qui a atteint la phase de poules aux dépens des Guinéens d’Horoya Conakry, débutera également à la maison face à l’AS Vita Club, vendredi au stade du 1er-Novembre de Tizi-Ouzou (17h00). L’entraîneur de la JSK, le Français Hubert Velud, a relevé la nécessité de bien entamer l’aventure face à l’actuel 4e du championnat de RDC, qui reste sur un match nul dimanche en déplacement face à Motema Pembe (1-1).

«Je sais que mes joueurs sont capables de se transcender dans les grands rendez-vous, à commencer par ce premier match de poules contre Vita Club, lors duquel nous pourrons compter sur l’apport précieux de notre merveilleux public, ce qui est un facteur non négligeable», a-t-il dit. L’AS Vita Club avait déjà affronté un club algérien lors de la précédente édition de C1.

Versés dans le groupe D, les Congolais avaient concédé le match nul devant leur public face à la JS Saoura (2-2), avant de s’incliner à Béchar lors de la seconde manche (1-0). L’autre match du groupe D mettra aux prises le Raja Casablanca et le détenteur du trophée, l’ES Tunis, dans un autre derby maghrébin qui promet en intensité.